Diaporama Isabelle Huppert chic, Chloé Jouannet déchaînée avec Sandor Funtek à la soirée Ruinart

1 / 35 Isabelle Huppert chic, Chloé Jouannet déchaînée avec Sandor Funtek à la soirée Ruinart

2 / 35 Isabelle Huppert - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris © Bertrand Rindoff/Bestimage





3 / 35 Chloé Jouannet et Zoé Marchal - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





4 / 35 Zoé Marchal et Chloé Jouannet - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





5 / 35 Chloé Jouannet et son compagnon Sandor Funtek, Djanis Bouzyani et Zoé Marchal - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





6 / 35 Zoé Marchal - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





7 / 35 Philippe Schaus (Président-directeur général de Moët Hennessy) et sa femme Claire - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





8 / 35 L'artiste contemporain Danois Jeppe Hein avec l'une de ses oeuvres - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





9 / 35 Céline Sallette, Isabelle Huppert et Bertrand Bonello - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





10 / 35 Juliette Longuet et François De Jonckheere (antiquaire) - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





11 / 35 Frédéric Dufour (DG de Ruinart) et Juliette Longuet - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





12 / 35 Panayotis Pascot - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





13 / 35 Sandor Funtek et Edouard Bergeon - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





14 / 35 Edouard Bergeon (réalisateur) - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





15 / 35 Anna Mouglalis et Marie Papillon - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





16 / 35 Yann Arthus-Bertrand - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





17 / 35 Pierre de Maer - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





18 / 35 Marie-Ange Casta, Frédéric Dufour (DG de Ruinart), Djanis Bouzyani et Céline Sallette - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





19 / 35 Panayotis Pascot et Lucasv - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





20 / 35 Marie-Ange Casta et Djanis Bouzyani - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





21 / 35 Chloé Jouannet et son compagnon Sandor Funtek - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





22 / 35 Céline Sallette - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





23 / 35 L'artiste Jeppe Hein et le Directeur de la Communication Internationale de Ruinart Fabien Vallerian - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





24 / 35 Frédéric Dufour (DG de Ruinart), l'artiste Jeppe Hein et Antonio Belloni (Directeur général délégué de LVMH) - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





25 / 35 Ichon - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





26 / 35 Hajiba Fahmy - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





27 / 35 Anna Mouglalis - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





28 / 35 Le Directeur de la Communication Internationale de Ruinart Fabien Vallerian et l'artiste contemporain Danois Jeppe Hein - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





29 / 35 L'Artiste Jeppe Hein, Isabelle Huppert et Frédéric Dufour (DG de Ruinart) - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





30 / 35 Ben Mazué - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





31 / 35 Isabelle Huppert et Anna Mouglalis - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





32 / 35 Dorothée Gilbert (Danseuse étoile) - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





33 / 35 Dorothée Gilbert (Danseuse étoile) et l'artiste Jeppe Hein - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





34 / 35 Frédéric Dufour (DG de Ruinart) et Dorothée Gilbert (Danseuse étoile) - Soirée Ruinart au Palais de Tokyo pour le lancement de sa collaboration artistique avec l'artiste plasticien J. Hein. La Maison Ruinart a confié sa Carte Blanche 2022 à J. Hein qui a imaginé une installation artistique traduisant son parcours sensoriel en Champagne : "Right Here, Right Now". A Paris le 31 Mars 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage