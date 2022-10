Isabelle Huppert figée dans une robe ultra moulante, Louis Garrel enchante les terres italiennes

Le cinéma, le cinéma, toujours le cinéma ! Alors que l'Italie a brillé de mille feux à l'occasion de La Mostra de Venise, au mois de septembre 2022, le pays met à nouveau le 7e art à l'honneur. C'est un autre évènement qui vient d'ouvrir ses portes, au pays de la botte, puisque le Festival du Film de Rome a débuté, en grandes pompes, le jeudi 13 octobre. Depuis, chaque journée est incroyable à sa manière. Le mardi 18 octobre, c'était par exemple au tour du réalisateur Michele Placido d'émerveiller les spectateurs avec la projection, en avant-première, de son film L'ombra di Caravaggio, ou Caravage, traduit en français.



Il faudra attendre le 28 décembre 2022 pour pouvoir découvrir le long-métrage en salles obscures. Mais un petit groupe très VIP a eu l'occasion de voir le film L'ombra di Caravaggio avant tout le monde, depuis la capitale italienne. Etaient notamment présents le réalisateur Louis Garrel, qui vient de sortir son quatrième film L'Innoccent - qui a notamment été projeté le soir de l'ouverture du Festival Lumière de Lyon -, Michele Placido, forcément, ainsi que trois de ses enfants, Brenno, Violante et Michelangelo, mais aussi Isabelle Huppert et sa fille Lolita Chammah, Micaela Ramazzotti et Paolo Virzi.

La soirée s'est clôturée en beauté puisqu'une after-party a été organisée juste après la projection de L'ombra du Caravaggio. Comme son nom l'indique, le nouveau film de Michele Placido retrace la vie du célèbre peintre Le Caravage, qui s'était réfugié à Naples, en 1609, après avoir été acccusé de meurtre. Soutenu par la puissante famille Colonna, l'artiste avait tenté d'obtenir la grâce de l'Église pour pouvoir revenir à Rome - lieu du festival justement - mais le Pape avait décidé de lancer une enquête contre lui, menée par l'inquisition, à cause des tableau subversif et "contraire à la morale de l'Église" du peintre. C'est Riccardo Scamarcio qui incarne le héros du long-métrage mais il donne la réplique à Louis Garrel et Isabelle Huppert, ce qui explique leur présence sur le tapis rouge. Rendez-vous, donc, à la fin de l'année pour découvrir ces aventures...