Marina Foïs blessée : l'actrice apparaît avec un sacré bandage au Festival Lumière

Le métier d'actrice est parfois truffé de danger. Mais impossible de savoir si c'est dans le cadre d'un tournage que Marina Foïs s'est blessée, ou s'il s'agit d'un bête accident ménager. Toujours est-il que la comédienne s'est rendue à la 14e édition du Festival Lumière, le 15 octobre 2022, avec une main bandée, avec une atelle. Alors qu'elle prenait la pose pour les photographes, alignés face à elle à la Halle Tony Garnier de Lyon, elle a bien essayé de camoufler sa main droite derrière son sac à main... mais en vain. Tout le monde a bien pu voir que l'égérie Louis Vuitton était dotée d'un curieux accessoire.

Le Festival Lumière 2022 a ouvert ses portes le 15 octobre et se clôturera le 23 octobre. C'est le film L'innocent, de Louis Garrel, qui a été projeté lors de la cérémonie d'ouverture. Pas étonnant, donc, que Marina Foïs ait croisé, ce soir-là, toute l'équipe du film. Le réalisateur, bien sûr, mais aussi Roschdy Zem, Noémie Merlant et Yanisse Kebabb, - ne manquait qu'Anouk Grinberg pour compléter le tableau. Etaient également présents, à la Halle Tony Garnier : Nicole Garcia, Damien Bonnard, Gérard Jugnot, Costa-Gavras et sa femme, Abd Al Malik, Leïla Bekhti, Hippolyte Girardot, Florence Loiret-Caille, Lee Chang-dong, Alexandra Stewart, Etienne Chatiliez, Sabine Azéma, Gilles Cohen et sa femme Karine Paschal, Sebastian Lelio, Marie-Castille Mention-Schaar, Géraldine Pailhas, Samuel Le Bihan et sa compagne Stefania Cristian, Laurent Gerra et sa femme Christelle Bardet.

Si Irène Jacob, la présidente du festival, et Thierry Frémaux, le directeur général de l'évènement, avaient choisi de projeter L'innocent, ce n'est pas pour rien. Le quatrième film réalisé par Louis Garrel est une véritable pépite d'humour, de sentiments et de musiques emblématiques des années 1980. Il ne s'agissait, en revanche, pas d'une avant-première inédite. Le long-métrage est diffusé, dans toutes les salles de cinéma de France, depuis le 12 octobre 2022. Vous savez désormais quoi faire de votre temps libre. Que vous soyez, ou non, du côté de Lyon...