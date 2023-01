Isabelle Mergault mère d'un deuxième enfant ? Laurent Ruquier bourde et fait une révélation en direct

Isabelle Mergault serait-elle devenue l'heureuse mère d'un deuxième enfant dans le plus grand des secrets ? C'est la question qui est sur toutes les lèvres de ceux qui ont assisté à cette séquence, à retrouver dans notre diaporama, de l'émission Les Grosses Têtes sur la radio RTL.

En effet, on pouvait retrouver l'animatrice et actrice française de 64 ans dans l'édition du 11 janvier dernier, en compagnie notamment de Charlotte de Turckheim et de l'inamovible animateur de l'émission culte depuis 2014, Laurent Ruquier. Lorsque le présentateur interroge Charlotte de Turckheim à propos de sa maison d'hôtes dans les Alpilles, Isabelle Mergault demande à sa comparse actrice : "Est-ce que qu'il y a des jeux pour les enfants, des toboggans ?" Ce à quoi Laurent Ruquier rétorque : "Répondez non parce qu'elle va venir avec ses filles autrement". Une déclaration envers Isabelle Mergault pleine d'humour, qui de son côté ne répond pas à cet échange.

Or s'il est connu qu'Isabelle Mergault a une fille répondant au nom de Maya, née en 2009 et qu'elle a adoptée en 2010, tout le monde pensait qu'il s'agissait de son seul enfant. Au vu de la révélation en direct de Laurent Ruquier, qui semble involontaire sur la forme, il se pourrait donc qu'Isabelle Mergault soit devenue mère d'un deuxième enfant. Reste maintenant à savoir si la comédienne a adopté ce second enfant potentiel, qui serait aussi une fille. Notons que ce n'est pas la première fois que Laurent Ruquier évoque au pluriel les filles de sa chroniqueuse, qui n'a jamais démenti, sans pour autant faire référence à une seconde adoption.

C'était une évidence : j'étais devenue sa mère

Car jusqu'à présent, Isabelle Mergault n'a jamais éprouvé l'envie d'être mère comme elle l'a déclaré à plusieurs reprises. Celle qui est notamment l'ex d'Antoine Duléry n'a également jamais parlé d'un second enfant, tout en restant relativement discrète sur le premier, ne s'exprimant qu'à quelques rares reprises sur le sujet. "J'ai croisé une jeune femme en difficulté et je l'ai aidée. Je me suis occupée de sa petite Maya (...) Quand Maya a eu trois ans, c'était une évidence : j'étais devenue sa mère. On a signé une adoption simple qui n'a lieu qu'avec l'accord de la maman biologique. Maya, qui est nigérienne d'origine, a dit : 'Alors je vais devenir blanche ?' Ça l'inquiétait cette différence de couleur. Un jour quand elle avait quatre ans, je lui ai montré les gens qui bronzaient sur une plage : 'Regarde, ils rêvent d'être comme toi'. On n'en a plus jamais reparlé. Ma fille est magnifique", avait-elle notamment déclaré à nos confrères de Gala.

Côté amour, Isabelle Mergault est aujourd'hui célibataire, après avoir multiplié les relations au cours des dernières décennies. Et cela semble être le calme plat puisqu'elle parle aujourd'hui d'un "désert sexuel".