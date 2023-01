Diaporama : Isabelle Mergault mère d'un deuxième enfant ? Laurent Ruquier bourde et fait une révélation en direct

Exclusif - Isabelle Mergault - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche prochain" présentée par M.Drucker et diffusée le 5 janvier 2020 sur France 2. Le 4 décembre 2019 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot

Exclusif - Isabelle Mergault - Enregistrement de l'émission "Le plus grand cabaret du monde" à La Plaine Saint-Denis, diffusée le 8 avril 2017. Le 4 avril 2017 © Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini

Isabelle Mergault - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" à Paris le 16 Septembre 2015 et qui sera diffusée le 20 Septembre 2015. © BestImage

12 / 21