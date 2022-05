Isabelle Morini-Bosc : Nouveau coup dur après l'annonce de la maladie de son mari Alain

Isabelle Morini-Bosc a rapidement pu compter sur le soutien de ses abonnés qui lui ont souhaité un prompt rétablissement. D'autres ont fait savoir qu'ils avaient hâte de la revoir dans Touche pas à mon poste. Celle qui y officie en tant que chroniqueuse depuis 2013 est en effet absente depuis mars dernier pour une triste raison.

A l'occasion d'une interview pour nos confrères de Closer, elle a révélé qu'elle s'était éloignée de l'antenne pour prendre soin de son mari Alain Morini. "Il a subi plusieurs opérations avec un pronostic vital engagé et j'ai préféré me mettre en retrait pour m'occuper de lui. Cyril a bien compris ma situation", a-t-elle révélé. Des soucis de santé déjà évoqués lors d'une interview pour Jordan de Luxe, pour Télé Loisirs. Elle avait confié qu'il souffrait d'une pathologie très commune et pas bégnine, sans la dévoiler clairement. "Il est très bien soigné. Il y a un hôpital à Lyon qui s'occupe très très bien de ça. Et moi, je me sens l'âme d'une infirmière parce que maintenant je le masse le soir, et je me dis 'ah, je fais quelque chose pour mon mari, enfin'", précisait-elle.

Isabelle Morini-Bosc a également dû faire face à la mort de son ami Jean-Pierre Pernaut, qui a poussé son dernier souffle le 2 mars dernier, à l'âge de 71 ans. Autant d'épreuves qui rendent cette année plus pénible.