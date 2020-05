Jack Davenport (Why Women Kill) : On vous en dit plus sur sa célèbre moitié !

Après les aventures trépidantes des Desperate Housewives de Wisteria Lane pendant huit saisons, Marc Cherry était de retour. Et, pour ce faire, il a mis les petits plats dans les grands ! Avec trois femmes, trois époques, trois profonds désirs de vengeance, la série de CBS intitulée Why Women Kill fait de plus en plus d'adeptes. Taylor – Kirby Howell, bisexuelle, tente l'aventure du couple libre. Beth Ann – Ginnifer Goodwin – connait le classique, tragique destin d'une femme trompée. Quant à Simone – merveilleuse Lucy Liu –, elle est devenue la paria de son quartier depuis que son mari la trompe avec un autre homme et qu'il est atteint du sida.

Bien sûr, dans la vraie vie, Jack Davenport ne partage pas sa vie avec l'ancienne Charlie's Angel. Ni avec un homme d'ailleurs. Loin, bien loin des problématiques du personnage de Karl Grove, il coule des jours heureux avec une comédienne que vous connaissez sans doute, star d'une plateforme concurrente : Netflix. Monsieur a effectivement épousé l'actrice Michelle Gomez durant l'année 2000 et ils ont eu ensemble un fils, Harry, qui a dix ans désormais. Quant à elle, elle n'est autre que la maléfique Mary Wardwell, alias Lilith, alias la femme... de Satan dans le remake horrifique de Sabrina, l'apprentie sorcière, rien que ça !

En acceptant d'intégrer le cast de la nouvelle série de Marc Cherry, Jack Davenport n'en était pas à son coup d'essai. Bien au contraire. Depuis 2019, il a le vent en poupe puisqu'il a également obtenu un rôle récurrent dans The Morning Show, auprès de Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Au cinéma, il a aussi connu la gloire dans de nombreux films à succès. Good Morning England, Kingsman et Gernika s'enchaînent tranquillement dans sa filmographie. Depuis 2003, il est également l'agaçant Commodore James Norrington dans la saga des films Pirates des caraïbes, rôle qu'il a interprété à trois reprises...