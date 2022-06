Jack Wagner (Melrose Place) : Les causes de la mort de son fils enfin dévoilées

C'est un véritable drame qui vient de toucher Jack Wagner, l'acteur du feuilleton américain Melrose Place. Son fils de 27 ans, nommé Harrison, a été retrouvé mort dans un parking de Los Angeles le 6 juin dernier. Il a été trouvé par la police qui a confirmé son décès, d'après les informations du Mail Online. La cause de sa mort a fait l'objet d'une enquête et les résultats de l'autopsie ont bel et bien confirmé qu'il s'est éteint à cause de ses addictions à la drogue et l'alcool.

"Nous avons le coeur brisé qu'il ait finalement perdu sa bataille contre la dépendance", a déclaré sa famille, tout en expliquant avoir créé un fonds à son nom, dédié à des jeunes hommes qui doivent payer leur loyer à New Life House, un centre de désintoxication qui prend en charge "les jeunes hommes en convalescence". "Il a laissé derrière lui de nombreux hommes et membres de sa famille qui l'aimaient profondément" ont également déclaré ses proches.

"Le coeur brisé"

Sophia Bui, sa compagne depuis sept ans, a également pris la parole sur les réseaux. L'actrice a indiqué "avoir le coeur brisé ". "Désolée, j'ai manqué tes appels au milieu de la nuit ces derniers jours. Ça me manque de dormir recroquevillée dans tes bras d'ours polaire. Ça me manque de t'envoyer de stupides vidéos d'animaux. Ça me manque que tu m'envoies des chansons magnifiques qui me font pleurer", a t-elle ajouté.

Son compagnon se battait contre ses problèmes d'addiction depuis de nombreuses années. En juillet 2016, il avait disparu pendant près d'une semaine après avoir subi une cure de désintoxication. "J'ai peur pour la sécurité de mon plus jeune fils" avait déclaré son père à l'époque sur Twitter.

Son père Jack Wagner est un acteur et chanteur très célèbre aux États-Unis, principalement connu pour ses rôles dans les séries télévisées Melrose Place ainsi qu'Amour, Gloire et Beauté. Il s'est marié en 1993 avec Kristina Wagner, la mère d'Harrison. Ils sont également parents de Kerry et Peter. Ce dernier a d'ailleurs rendu hommage à son petit frère en partageant plusieurs photos de lui sur ses réseaux sociaux.