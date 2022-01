Jacques Audiard pleure la mort de sa maman Marie-Christine

Les drames, il aime parfois les raconter au cinéma, certainement pas les vivre. Le 21 janvier 2022, Jacques Audiard s'est uni au reste de la famille pour annoncer la mort de sa maman Marie-Christine Guibert survenue le 17 janvier dans le carnet du journal Le Figaro. Avec lui, Stéphane et Charlotte Audiard, Marie-José Audiard, Marion Vernoux, Jeanne et Robin, Tessa, Joseph, Eloi, Aminthe, Anselme, Thalia précisent que la matriarche avait 95 ans et que ses funérailles "auront lieu dans l'intimité familiale".

Marie-Christine Guibert avait évolué dans un monde de cinéma puisqu'elle était l'épouse de Michel Audiard. Le couple s'était marié le 3 mai 1947 en l'église Saint-Dominique de Paris, située dans le 14e arrondissement. Surnommée Cri-cri, elle avait eu deux fils, Jacques, bien sûr, mais également François, qui est décédé en 1975 à l'âge de 26 ans. Un drame qui avait considérablement marqué la famille et qui avait inspiré, à sa manière, Jacques Audiard.

Il n'y a pas de mots pour dire cette perte

En 2018, le réalisateur dédiait effectivement son film Les Frères Sisters à François, mort dans un accident de voiture. Un long-métrage très personnel, adapté du roman de Patrick deWitt avec John C. Reilly et Joaquin Phoenix, faisant un léger clin d'oeil à la réalité - et récompensé à la Mostra de Venise et aux César. "Au-delà du deuil, c'est quelque chose de très pesant, expliquait-il au journal Le Parisien. Il n'y a pas de mots pour dire cette perte. On ne dit pas orphelin de frère ni de fils. J'ai été très proche de François jusque vers l'âge de 12 ans. J'avais trois ans de moins que lui. ll est parti en pension. On s'est perdu de vue. Je suis parti en pension à mon tour. Quand on s'est retrouvés, on était très différents. La vie nous a escamotés l'un à l'autre." Peut-être le cinéaste atteindra-t-il les Oscars ou le Festival de Cannes en puisant dans sa récente tristesse...