Jacques Weber a craqué pour une princesse de Monaco : ""Sa main me frôle, son regard me caresse..."

Il a fait sa vie avec une femme qu'il aime depuis plusieurs décennies. En février 1981, Jacques Weber s'est marié à Christine. Ensemble, ils ont eu trois enfants, le réalisateur Tommy, le comédien Stanley et la photographe Kim. Bien sûr, avant de croiser la route de sa douce, l'acteur avait déjà eu le coeur qui battait la chamade. C'est ce qu'il raconte dans son nouveau livre autobiographique, intitulé On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime, qui sort le 8 mars 2023 aux éditions de L'Observatoire - dont quelques extraits ont été publiés dans le magazine Gala.

Dans ce texte inédit, on apprendre notamment que Jacques Weber a littéralement fondu pour Grace Kelly. Alors qu'ils attendaient Robert Hossein, le comédien avait entendu, de la bouche de son altesse sérénissime : "Et si nous prenions un verre en attendant ?". "Au bar sombre et cosy, nous sommes seuls et trinquons, se souvient-il. Sa coupe de champagne choque mon double whisky, le son cristallin et fragile augure peut-être les instants qui vont suivre. Je respire son parfum, sa main me frôle, son regard me caresse, elle est ma reine, je suis son Ruy Blas... Dans ce bar à midi où mon sort se dévoile. Je suis le ver de terre amoureux d'une étoile. Ma princesse, j'en jurerais, se trouble de mon trouble, douce et d'une infinie tendresse."

Grace me prend le bras

Dans son ouvrage On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime, Jacques Weber revient sur ses émois d'enfance, ses instants de vie, ses cinquante ans de carrière et d'amours dramatiques. Quant à savoir comment s'est terminée sa soirée avec Grace Kelly... mystère. L'acteur explique simplement qu'elle lui aurait demandé de l'accompagner alors qu'elle rentrait à pieds. "Paris est soudain en noir et blanc comme un cliché de Doisneau, ça sent le métro, balance Gabin, les cendres de la clope de Prévert tombent sur mes chaussures, précise-t-il. Grace me prend le bras, nous remontons les Champs-Élysées... l'Étoile est encore loin, très loin."

