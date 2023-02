Jacques Weber "serein" auprès de Christine : 42 ans de mariage fêtés, confidences sur son long bonheur

Si sa nouvelle pièce de théâtre, Ranger, évoque le suicide et n'est donc pas vraiment une comédie, Jacques Weber est quant à lui un homme serein. Acteur à succès, il est reconnu pour son talent dans sa vie professionnelle... mais sa vie privée n'est pas mal non plus. Depuis 1981, en effet, il est marié avec Christine, qui a également travaillé avec lui et qui semble l'épanouir.

Ce mardi 7 février, alors qu'il était invité dans Télématin, il s'est d'ailleurs confié sans filtres à Thomas Sotto qui lui demandait où il en était "de ces questionnements sur la fragilité de la vie, sur le temps qui passe". Et il semble au comble du bonheur en ce moment, notamment grâce à cette fameuse et discrète Christine, à qui il a pensé très rapidement.

"Très honnêtement, je me dis que je fais partie des privilégiés immenses qui ont trouvé la femme de leur vie", a-t-il d'abord expliqué, avant de rappeler que Christine est à ses côtés depuis très longtemps : "Je fête mes 42 ans de mariage ces jours-ci donc c'est magnifique". Et si son mariage semble l'épanouir, Jacques Weber sait qu'il tient sa "sérénité" de sa passion, des planches de ses théâtres.

Un fils Borgia

"J'ai eu la chance de faire ce métier, j'ai 73 ans et il m'est permis d'avoir cette sérénité face à ce monde qui est de plus en plus crispé, fou et effroyable", a-t-il conclu sur le sujet, conseillant de "méditer" pour se détacher des mauvais moments, même s'il est conscient d'avoir "la chance d'avoir le temps" de le faire lui-même.

Un bien-être retrouvé après différentes épreuves (il avait notamment dû combattre un cancer et une addiction à l'alcool) et qu'il doit sûrement à ses enfants également : son fils aîné, Tommy, est devenu réalisateur, sa fille Kim est photographe. Son dernier fils, Stanley, est quant à lui devenu acteur comme son père.

Mais s'il a fait quelques pièces de théâtre, c'est surtout au cinéma ou à la télévision que celui-ci a fait carrière. Et pas qu'en France : pendant plusieurs années, il a tenu un rôle récurrent dans la série culte des Borgia ou dans Outlander. Plus récemment, on a pu le voir dans les mini-séries Une Affaire française, Le Temps est assassin ou encore L'Île aux trente cercueils.