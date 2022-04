Jacques Weber : qui est sa femme Christine avec qui il est marié depuis plus de 40 ans ?

En thérapie c'est la série d'Éric Toledano et Olivier Nakache que l'on ne présente plus. Au casting de cette fiction, les stars se succèdent. Charlotte Gainsbourg, Carole Bouquet, Mélanie Thierry... Mais aussi ce jeudi 14 avril, dans un nouvel épisode diffusé sur Arte, aux côtés d'Agnès Jaoui, Frédéric Pierrot et Emmanuelle Bercot, l'illustre comédien Jacques Weber . L'occasion de revenir sur son histoire d'amour avec sa femme Christine, avec laquelle il est marié depuis 40 ans. L'acteur de 72 ans partage sa vie avec Christine avec laquelle c'est l'amour fou depuis ces nombreuses années. Qui est-elle ?

Un couple solide qui s'est marié deux fois. Une première en 1981, à la mairie, puis une seconde au sein d'une petite église de Bretagne, dix ans plus tard. En 2014, l'acteur s'était laissé aller à quelques confidences sur son épouse. "Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Christine, ma femme, dans ma vie", a-t-il fait savoir, comme rapporté par Closer. Indiquant que c'est Christine qui l'avait notamment aider à calmer de nombreuses pulsions chez lui.

Ils ont trois enfants : Stanley, Kim et Tommy

Christine Weber est est très présente dans la vie professionnelle de Jacques Weber. Mère de ses trois enfants, Stanley, Kim et Tommy, elle est devenue son assistante. "Elle fait de nombreuses adaptations (...) Elle m'assiste quand je mets en scène. Je ne suis pas rigolo, je suis même bougon et silencieux", avait confié l'acteur à ce sujet. Elle avait notamment été chargée de l'adaptation du film Atelier Cyrano. Au sujet de leur rencontre, Jacques Weber a fait savoir qu'il n'avait jamais regretté une seule seconde avoir croisé son chemin. "Ce n'est même pas que je sois incompétent, non, juste fainéant. Et comme j'ai trouvé quelqu'un qui veut bien s'occuper de tout, j'en profite", a-t-il déclaré au sujet de son investissement à ses côtés.

C'est en 1973 que Jacques Weber a croisé la route de l'amour de sa vie. Séducteur, il avait connu une séquence plutôt gênante avec Jane Birkin avec laquelle il avait partagé une scène de sexe dans le film Projection privée (Denis Mallet). "Je me souviens d'une scène de nudité dans un lit, et c'est vrai que je suis complètement devenu amoureux d'elle, c'était Jane Birkin qui était à mes côtés dans Projection privée. Et elle était ... d'abord c'est une femme magnifique, bouleversante, et elle était tellement jolie, j'étais dingue, j'étais vraiment dingue", s'est souvenu le comédien chez L'instant de luxe alors diffusée sur Non Stop People.

Puis cette fulgurante passion pour celle qui partageait alors la vie de Serge Gainsbourg a finalement pris fin lorsqu'il est tombé sous le charme de son assistante Christine, qu'il épousera en 1981. Une histoire d'amour sans fin.