Diaporama Jacques Weber : qui est sa femme Christine avec qui il est marié depuis plus de 40 ans ?

Jacques Weber : Qui est sa femme Christine avec qui il est marié depuis plus de 40 ans ?

Christine et Jacques Weber avec Charlotte de Turckheim à la générale de Gustave et Eugène, en compagnie de leur fils Tommy Weber

Christine et Jacques Weber avec Charlotte de Turckheim à la générale de Gustave et Eugène, en compagnie de leur fils Tommy Weber

Exclusif - Enregistrement de l'émission "Le Divan" avec Jacques Weber en invité et présentée par M.O.Fogiel, qui sera diffusée le 19 octobre sur France 3. Le 5 octobre 2018 © Cyril Moreau / Bestimage

11 / 15

Exclusif - Jacques Weber - Enregistrement de l'émission "Le grand échiquier", diffusée le 21 janvier sur France 3. © Dominique Jacovides / Bestimage

Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse