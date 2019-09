Jade Hallyday : Jean troué et petit top, "la vie en rose" à Los Angeles

Laeticia Hallyday serait bien restée encore un peu plus longtemps à Saint-Barthélemy, l'île qui était si chère à Johnny Hallyday, où il repose depuis décembre 2017. Être auprès de son homme, pouvoir se rendre quotidiennement au petit cimetière marin de Lorient est essentiel pour la dernière épouse du Taulier, comme pour leurs deux filles Jade et Joy qui ont respectivement fêté leurs 15 et leurs 11 ans durant leurs vacances sur l'île des Antilles françaises. Mais impossible de manquer la rentrée scolaire.

Après avoir vécu un été de rêve, marqué d'abord par des instants en France, puis par un mois et demi à Saint-Barthélemy, Jade et Joy Hallyday ont repris le chemin du lycée français de Los Angeles où elles sont scolarisées. Si l'aînée des deux soeurs n'a rien dit de cette nouvelle rentrée sur Instagram – elle a intégré cette année le lycée français –, elle a publié deux nouvelles photos le 7 septembre 2019.

Dans un cadre bien plus détendu que l'école, Jade Hallyday s'est dévoilée face à un immense mur rose, baigné par le soleil californien. L'adolescente pose dans un jean troué et un petit top jaune laissant entrevoir son joli bronzage obtenu durant ses vacances à Saint-Barth'. "La vie en rose", a-t-elle commenté en légende.

Après à la publication de ces images, Jade Hallyday a reçu plusieurs commentaires dont certains provenant de son entourage proche. Sa tante Marilyne, la compagne de Grégory Boudou (grand frère de Laeticia Hallyday), a publié "Ma jadouuuuuuuuu", accompagné d'un coeur. "Je t'aimeee", lui a-t-elle répondu avec tendresse. Jade et Marilyne – qui vit chez Laeticia – sont très souvent ensemble à Los Angeles. C'est Marilyne qui remplace Sylviane, rentrée en France, et qui s'occupait des deux filles. La jeune femme était également présente à Saint-Barthélemy. Jade Hallyday a reçu un commentaire d'une autre tante, dont elle est séparée par des milliers de kilomètres : Margaux Thibaut, la petite soeur de Laeticia Hallyday. "Beauty", a réagi la styliste qui vit à Londres.