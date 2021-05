Jade Lagardère sexy : elle affole ses fans avec une combi en cuir à 4000 euros

Sur les trois clichés, on découvre également un énorme tableau placé derrière la maman de Liva, Mila et Nolan (8 ans, 6 ans et 4 ans) réalisé en hommage à la super-héroïne Amber Blake créée par Jade en 2017. Auteure de bandes dessinées, le mannequin de 30 ans a imaginé plusieurs aventures de son héroïne avec le dessinateur Butch Guice. Amber Blake: La fille de Merton Castle en 2017 puis Amber Blake : Opération Cleverland en 2018. Des livres qui dénoncent l'esclavage sexuel, la pédophilie, la prostitution forcée ou l'esclavage.

Très vite, les internautes ont été conquis par ces nouveaux portraits de Jade. "Belle", "Jade/Amber même beauté", "Superbe en cuir", "Magnifique", "Splendide", "Regardez-là dans les yeux, les yeux !" peut-on lire en commentaires. Une tenue idéale pour la super-héroïne Amber Blake... et pour Jade !