Jade Lagardère divine en bikini : l'épouse d'Arnaud Lagardère profite du soleil

En janvier dernier, Jade et Arnaud Lagardère ont commémoré les 10 ans de leur histoire d'amour ! À cette occasion, les deux époux parents de trois enfants Liva, Mila et Nolan (8, 7 et 5 ans) ont échangé les déclarations. L'entrepreneur avait ouvert le bal en publiant sur Instagram un portrait en noir et blanc de sa femme et lui.

Il avait écrit en légende : "'Ne construis jamais ton équilibre ni ton bonheur à travers le regard des autres' me disait mon père.....S'il avait croisé le tien il aurait compris que tu étais l'exception qui confirmait sa règle. 10 années de vie commune au goût sucré-salé, pavées souvent de roses et parfois d'épines. N'est ce pas cela le vrai bonheur : vivre ensemble pleinement les moments de joie et résister, toujours unis, aux vents contraires. Merci pour ton regard bienveillant, pour ton soutien indéfectible. Ils me sont précieux. Merci enfin à ceux qui ont cru en nous, et surtout aux autres qui nous ont fait tant de bien malgré eux. À nos 10 prochaines années."

De son côté, Jade avait ajouté : "Il y a 10 ans j'ai rencontré cet homme, mon meilleur ami, le père de mes enfants. On a traversé des tempêtes ensemble, des chemins semés d'embûches, des moments si difficiles qu'on se demande même comment on a pu les surmonter mais aujourd'hui je suis si fière de tout ce qu'on a accompli ensemble et surtout de la plus belle chose qui nous unira pour toujours : Nos trois enfants".