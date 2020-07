Jade Leboeuf enceinte : topless et béate, rencontre imminente avec son fils

Plus que quelques jours (voire quelques heures ?) avant que Jade Leboeuf ne devienne maman pour la toute première fois. Avec son mari, l'ancien candidat de Secret Story Stéphane Rodrigues, elle attend un petit garçon, dont le prénom reste pour l'heure encore un mystère. Mais, malgré la hâte qui se fait ressentir de jour en jour, la fille de l'ancien footballeur Frank Leboeuf apprécie ses derniers instants de femme enceinte, et plus particulièrement ses nouvelles formes. À tel point qu'elle multiplie les séances photo immortalisant son ventre rond, comme il y a quelques jours.

Sur Instagram, Jade a donc pris la pose dans les bras de son époux, toujours aussi dévêtue. En effet, comme à son habitude, c'est uniquement parée d'une chemise et en petite culotte qu'elle a dévoilé son corps très joliment mis en valeur à sa communauté. "Ici on s'impatiente de rencontrer notre petit prince qui va chambouler notre définition d'aimer. On profite un maximum de ces derniers instants que tous les deux [trois avec Atlas - leur chien, NDLR]", légende-t-elle sa publication. Sans surprise, les deux clichés ont encore une fois fait sensation auprès des internautes, qui en ont été émerveillés. "Que vous êtes beaux", peut-on lire en masse.

Quant à ceux qui trouveraient à redire à ce genre de post, la jeune femme de 29 ans ne se prive jamais pour leur répondre. En mars dernier, alors qu'elle s'affichait déjà dans le plus simple appareil sur le réseau social et était victime de plusieurs critiques, elle répondait d'une manière on ne peut plus claire : "Ma réponse quand des meufs me demandent pourquoi je pose nue enceinte", déclarait-elle, accompagnant son message d'un doigt d'honneur.