Jaime King divorce après 13 ans de mariage, sur fond de violences conjugales

Après plus de treize ans de mariage,Jaime King a demandé le divorce de son mari, le réalisateur Kyle Newman. D'après des documents judiciaires consultés par TMZ.com, l'actrice américaine a rempli sa demande lundi 18 mai 2020 devant une cour de Los Angeles.

Jaime King a également rempli une injonction d'éloignement temporaire envers son ancien conjoint, qu'un juge a approuvé jusqu'à une première audience qui aura lieu le 8 juin prochain. Une procédure d'urgence qui touche également à la garde de leurs enfants, qui a été "refusée sans préjudice" à Kyle Newman. "Elle est bouleversée", a d'ailleurs confié une source proche de l'actrice à People Magazine. Elle aurait également lancé une procédure pour une requête de violences conjugales à l'encontre de son ex-mari.

Jaime King et Kyle Newman avaient accueilli deux fils ensemble : James Knight (6 ans) et Leo Thomas (4 ans) (dont la marraine est d'ailleurs Taylor Swift). Leur dernière apparition date du 16 juin 2019, où ils posaient tous ensemble sur Instagram pour la fête de Pères. "Comment a-t-on pu être aussi heureux ? Joyeuse fête des Pères au meilleur homme et papa. Kyle, on t'aime !", avait tendrement écrit l'actrice de Black Summer en légende.

Pour rappel, Jaime King et Kyle Newman s'étaient rencontrés en 2005 sur le tournage du film Fanboys, qu'il réalisait. Ils étaient mariés depuis 2007.

Ces dernières semaines, Jaime King partageait plusieurs photos d'elle et de ses fils sur Instagram pendant le confinement, sans Kyle Newman.