Jain : Son break festif et en famille, avec sa soeur Léa

J-5 avant Noël ! Cette semaine, Jain a préparé son réveillon en fêtant un anniversaire. La chanteuse était accompagnée de sa soeur Léa et a croisé Tex.

C'est à la Crèmerie de Paris, Rue des Halles dans le 1er arrondissement, qu'a eu lieu la soirée. Jeudi 19 décembre 2019, la marque de vêtements Ptit Con Paris y a célébré son deuxième anniversaire. Jain s'y est rendue avec sa soeur Léa.

Les deux jeunes femmes ont pu danser sur le DJ set de Brahim Zaibat. Les présentateurs télé Tex et Karine Arsène, la star de télé-réalité Antoine Goretti (candidat de l'émission 10 Couples Parfaits saison 3 et La Villa saison 5) et le combattant de MMA Sylvain Potard étaient également de la partie.

Dans une interview récemment publiée par Le Parisien, Jain faisait part de son état de fatigue, dû à ses nombreux concerts et voyages, et de son désir de faire une pause "à durée indéterminée". "Ce qui fatigue le plus, c'est l'avion, le décalage horaire et le fait de faire de la promotion en France et à l'étranger, confiait l'artiste de 27 ans. Je ne me plains pas, c'était cool mais je suis crevée. Tout repose sur moi sur scène où je suis seule et, comme j'étais lessivée, mon plaisir était moins spontané, il fallait que je fasse une pause."

Une pause en famille, amplement méritée !