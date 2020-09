Jaja et Eddy (Secret Story) agressés et dévalisés en pleine rue

Lundi 21 septembre Eddy et Jaja, deux ex-candidats de Secret Story et des Anges, ont été agressés en pleine rue. Chacun de leur côté, ils ont raconté ce qu'il s'était passé et il faut bien admettre que personne n'aurait aimé être à leur place.

"Je reviens vers vous pour vous partager ce qui m'est arrivé lundi 21 septembre 2020 au soir à moi et mon ami Jaja. En effet, nous allions rejoindre des amis pour dîner quand nous nous sommes faits agresser physiquement et verbalement par deux individus cagoulés. Grâce à Dieu, plus de peur que de mal. Cette histoire a gravement touché mon ami. Je trouve ça aberrant qu'en 2020, on se fasse encore agresser en pleine rue", a expliqué Eddy sur son compte Snapchat.

De son côté, Jaja a raconté ce qu'il s'est passé dans les détails. Mercredi 21 septembre 2020, sur Instagram, il a expliqué : "J'ai eu très peur. Ils étaient vraiment contre moi et ils ont essayé d'arracher mon portable et ma valise. (...) Ils nous ont reconnu, ils nous ont sauté dessus pour nous voler. Parce qu'on fait de la télé-réalité, les gens sont persuadés qu'on roule sur l'or." L'agression a eu lieu à Aubervilliers, les deux stars de télé-réalité se rendaient chez des amis avec Eddy lorsque les agresseurs sont intervenus : "On s'est rendu compte qu'on était suivi, ils nous ont interpellés. Au début, ils étaient calmes, l'agression s'est passée rapidement sauf que moi, j'avais perdu le contrôle, j'étais terrifié, du coup j'en ai laissé un partir avec ma valise. J'étais en sanglots, ils ont essayé d'arracher ma valise, mon portable, ils ont fouillé dans ma poche." Jaja raconte aussi s'être réfugié dans une voiture et que leurs amis sont finalement intervenus, faisant fuir les agresseurs, et qu'ils sont parvenus à récupérer la valise.

Encore bouleversé, il a conclu avec émotion : "C'est grave de se faire agresser comme ça en pleine rue en 2020."