Eddy (Les Anges) proche d'Anaïs Camizuli ? "Elle est méconnaissable" (EXCLU)

Entre Eddy et Anaïs Camizuli, ce fut une évidence. Dès leur rencontre lors de leur participation à Secret Story 7 (2013), la paire est devenue inséparable et participait ensemble par la suite à d'autres télé-réalités dont Les Anges. Les années ont passé depuis leur dernière apparition à deux sur le petit écran et leur vie a également été chamboulée par des événements majeurs. Anaïs Camizuli pour commencer est devenue maman pour la première fois en juillet 2019. La jolie brune a donné naissance à une petite fille, prénommée Kessi (née de son union avec Sultan). De son côté, Eddy s'est éloigné du feux des projecteurs pour se consacrer à son business de maison d'hôtes à Bordeaux. Mais surprise, il est de retour cette année dans la douzième saison des Anges à Hong Kong.

Au micro de Purepeople, le jeune homme en couple avec Fred explique être toujours en contact avec sa meilleure amie Anaïs. "Toujours ! Je l'ai eu au téléphone encore avant-hier. Elle va très très bien, elle est comblée", assure-t-il. Malheureusement, il avoue n'avoir pas encore eu la chance de rencontrer son bébé de six mois. "Mais le cadeau a été envoyé", précise-t-il joyeux. Et d'ajouter : "Mais bon je la vois quand je l'appelle, elle a des yeux que pour Kessi. C'est une vraie maman, en plus sa soeur est aussi enceinte donc voilà ça se suit. C'est la plus heureuse du monde ! Clairement je la vois et c'est méconnaissable. Tout va très bien entre nous, elle a toujours été là pour moi et vice versa."

Quant au refus d'Anaïs Camizuli d'exposer Kessi sur ses réseaux sociaux, Eddy reconnaît bien là sa fidèle complice, laquelle ne fait décidément rien comme les autres. "Je la respecte totalement et je reconnais vraiment mes amis quand c'est comme ça. C'est une vraie personne Anaïs, elle ne se force pas et elle a peur un peu de ce qu'il peut se passer autour. Donc voilà, elle est authentique, fidèle à elle-même." Des confidences à retrouver dans notre vidéo ci-dessus !

