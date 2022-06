Jamie Campbell Bower : Qui sont les célèbres ex du héros de Stranger Things ?

Il est l'un des personnages centraux de la première partie de la saison 4 de Stranger Things. Dans les quelques épisodes dévoilés sur Netflix le 27 mai 2022, Jamie Campbell Bower incarne Peter Ballard, un personnage qui réserve bien des surprises aux fans du programme. Pour autant, ce n'est pas la première fois que l'on aperçoit le comédien à l'écran... et encore moins dans une production fantastique - on l'avait découvert dans le film Sweeney Todd : Le Diabolique Barbier de Fleet Street de Tim Burton.

A l'époque, il chantait son amour pour la belle Johanna. Aperçu depuis dans Twilight, Harry Potter ou la saga Les animaux fantastiques, l'acteur de 33 ans, Jamie Campbell Bower, continue certainement à pousser la chansonnette, mais pour une autre. Depuis l'été 2018, il est effectivement en couple avec une tatoueuse basée à Londres, nommée Ruby Quilter. Avant de conter fleurette avec la reine des aiguilles, il avait pris pour habitude de vivre des aventures avec certaines consoeurs.

Le parcours sentimental de Jamie Campbell Bower est effectivement jalonné de célébrités. En incarnant Gellert Grindelwald jeune, dans la première partie du film Harry Potter et les Reliques de la mort, il avait croisé la route de Bonnie Wright - Ginny Weasley - et était resté en couple avec elle d'octobre 2009 à juin 2012. Les deux comédiens avait même annoncé leurs fiançailles, entre temps, avant de les rompre. Lily Collins - Emily in Paris - a également flanché pour les beaux yeux de Jamie Campbell Bower en le croisant sur le tournage du film The Mortal Instruments : La Cité des Ténèbres en 2012. Ces deux-là ont enchaîné les hauts et les bas puisqu'ils se sont séparés en 2013 avant de se remettre ensemble en 2015... puis se sont finalement séparés, pour de bon, en juillet 2018.

Si vous lui trouvez un charme fou dans la saison 4 de Stranger Things, vous l'aurez compris, c'est peine perdue. Après avoir enchaîné les déboires amoureux pendant des années, Jamie Campbell Bower est finalement posé et heureux de l'être...