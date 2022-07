Stranger Things : Kate Bush empoche une fortune colossale grâce à l'utilisation de "Running up that hill"

Mieux vaut tard que jamais : les Américains ont découvert le talent incroyable de la chanteuse Kate Bush. Wuthering Heights, Don't give up, Babouchka... tant de chansons auraient pu traverser l'Atlantique ces dernières années mais c'est Running up that hill que les Duffer Brothers ont choisi d'insérer dans la dernière saison de la série Stranger Things. Alors que Max - incarnée par Sadie Sink - est en proie aux rêves effroyables de Vecna, elle est sauvée par "la voix d'un ange", celle de son artiste musicale favorite, tout droit venue d'Angleterre, qu'elle écoute à l'aide de son walkman.

C'est un sacré coup de poker pour les créateurs de la série Stranger Things, et un joli succès sur le tard pour Kate Bush. En 1985, la chanteuse de 63 ans plafonnait à la 3e place des charts anglais... voilà que, 37 ans après la sortie de Running up that hill, le titre triomphe dans le monde entier. 150 millions de streams sur Spotify, un succès monstre sur la plateforme TikTok... au total, l'artiste romanesque devrait toucher pas moins de 1,16 millions d'euros en royalties. Pas mal, pour quelqu'un qui n'a pas sorti d'album depuis l'année 2011 !

Ce n'est sans doute que le début pour Kate Bush. Le 1er juillet 2022, Netflix dévoile finalement les deux derniers épisodes de la 4e saison de Stranger Things, qui vont sans doute repasser une petite couche de musique des années 1980. Running up that hill va continuer à résonner dans les chaumières, tout comme l'album dont la chanson est issue, Hounds of Love, qui ressort de derrière les fagots dans la foulée. Jusqu'à présent, Kate Bush n'avait pas eu l'opportunité de toucher le public étasunien. Elle n'a jamais mis un pied sur une scène américaine est n'a, d'ailleurs, pas donné un nombre incroyable de concerts dans toute sa carrière. Elle a effectué une tournée européenne en 1979 et une résidence londonienne en 2014. Fan de science-fiction, elle a accepté que sa voix soit utilisée pour la série Netflix. Voilà qui doit, effectivement, lui donner envie de courir jusqu'au sommet de la colline, de joie et de satisfaction...

Retrouvez toutes les informations sur Kate Bush dans le magazine Closer, n°889, du 24 juin 2022.