Jane Birkin en souffrance : son entourage annonce une mauvaise nouvelle

"Je ne vais pas bien du tout, je me suis cassée l'omoplate et j'ai très mal", avait déclaré Jane Birkin au Télégramme le 1er mars dernier, contrainte alors d'annuler des dates prévues à Plougastel-Daoulas et à Nantes. Un scénario qui se répète, puisqu'"en raison de problèmes de santé qui l'obligent à rester au repos", les dates de ses prochains concerts prévus dans les deux mois à venir sont annulées. Elle ne pourra donc pas se rendre à l'Olympia de Paris le 21 mars prochain. Une information révélée par son entourage par le biais d'un communiqué. Le show a été reporté au 17 juin.

Ses concerts Oh! Pardon tu dormais..., titre de son dernier album studio, reprendront le 26 mai 2023 à Bourges, suivi le 30 mai 2023 par une date unique de Birkin - Gainsbourg, le symphonique à l'Auditorium Stravinsky de Montreux. "L'artiste retrouvera ensuite son public à Paris à l'Olympia le 17 juin 2023 et à La Cigale le 22 juin 2023, puis sur la route des festivals d'été et en tournée à l'automne 2023. Les billets pour l'Olympia déjà achetés sont valables pour la nouvelle date", est-il également indiqué.

Je connais par coeur

Pour rappel, cela n'est pas la première fois que l'artiste Britannique doit renoncer à monter sur scène à cause de soucis de santé. Cela était arrivé en 2021, alors que l'ex-compagne de Serge Gainsbourg venait d'avoir un AVC. Ses séjours à l'hôpital s'étaient alors multipliés. "Les soins intensifs, je connais par coeur", avait-elle confié en janvier 2022 au Parisien. "Les hôpitaux publics français sont géniaux, les infirmières adorables", avait-elle également ajouté afin de rendre hommage au personnel soignant.

En février dernier, lors de son apparition à la 40e cérémonie des César - où elle était venue défendre en famille le documentaire Jane by Charlotte dont elle est l'élément principal - son état avait inquiété certains internautes. "C'est assez touchant de voir Jane Birkin pas au mieux de sa forme... mais quand même là", "Jane a certainement fait un effort énorme pour participer. Respect. C'est triste de la voir dans cet état", "C'est trop difficile de la voir si diminuée", pouvait-on lire sur les réseaux sociaux.

Ses fans espèrent alors que les prochaines nouvelles à ce sujet seront rassurantes...