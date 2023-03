Diaporama : Jane Birkin en souffrance : son entourage annonce une mauvaise nouvelle

" Je ne vais pas bien du tout, je me suis cassée l'omoplate et j'ai très mal ", avait déclaré Jane Birkin au "Télégramme" il y a quelques jours. Jane Birkin - Sorties des obsèques de la chanteuse Régine au Crematorium du cimetière du Père-Lachaise à Paris. © Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

Elle avait alors été contrainte d'annuler des dates prévues à Plougastel-Daoulas et à Nantes. Jane Birkin - Photocall du défilé de mode prêt-à-porter printemps-été 2023 Femmes "Acne Studios" lors de la fashion week de Paris. Le 28 septembre 2022 © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

Jane Birkin avec Charlotte Gainsbourg et sa fille Alice Attal au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

Jane Birkin - Le Festival Fnac Live Paris en partenariat avec la Ville de Paris reprend ses quartiers d'été en plein coeur de la capitale. Co-organisé par la Fnac et la Ville de Paris, le festival revient enfin dans sa forme originelle du 29 juin au 1er juillet. Le 30 juin 2022 © Lionel Urman / Panoramic / Bestimage © BestImage, Lionel Urman / Panoramic / Bestimage

16 / 16