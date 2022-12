Jarry, Gilbert Montagné et Jérémy Ferrari réunis pour une grande soirée de Noël, émotions garanties !

Cette année, pour célébrer les fêtes de fin d'année comme il se doit, Jarry propose un Big Show remarquable sur le thème Noël. Dans une ambiance rouge et or des plus festives, l'humoriste accueille de nombreuses autres célébrités. Enregistrée au préalable sur la scène du théâtre Marigny, dans le 8e arrondissement de la capitale, l'émission est diffusée ce mardi 20 décembre 2022, à 21h10, sur France 2.

Pour l'occasion, plusieurs célébrités ont répondu présentes, à l'image des humoristes Jérémy Ferrari et Kev Adams. Les chanteurs Damien Sargue, Cécilia Cara et Keen'V sont également de la partie, tout comme Gilbert Montagné, venu honorer le programme de sa présence. En tant que chef d'orchestre, Jarry a concocté toutes sortes de surprises pour les téléspectateurs de France Télévisions. Tout au long de la soirée, les sketchs vont se succéder, tout comme les chansons, les retrouvailles émouvantes, les pièges en caméra cachée et bien d'autres surprises. De même, de nombreux autres invités mystères vont être amenés à monter sur scène. Une soirée sous le signe du rire et du bonheur qui promet de beaux moments de télévision.

De nombreux cadeaux à gagner

Afin de gâter les téléspectateurs, Jarry a également prévu d'offrir des dizaines de cadeaux. Avec la complicité de quelques invités, dont Gilbert Montagné, il ira à la rencontre de certains téléspectateurs pour leur faire des surprises de taille. Comme les numéros précédents, des happenings inattendus sont également prévus, tout comme certaines séquences devenues incontournables telles que les karaokés en compagnie de célébrités.

En juin 2022, à l'aube de la diffusion du premier numéro, Jarry avait vanté les mérites de ce rendez-vous familial d'exception. "Le Big Show est un vrai vaccin contre la morosité avec du rire et de l'émotion", assurait-il lors d'un entretien accordé à TV Magazine.

Pour rappel, le Big Show made in France est un programme inspiré d'une émission du même nom diffusée depuis 2015 au Royaume-Uni, sur la BBC One.