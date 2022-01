Jarry surpris avec le frère de sa fiancée : galipettes dans le salon et mariage annulé...

Sur scène comme dans la vie, Jarry est du genre livre ouvert. L'humoriste âgé de 44 ans, figure incontournable des émissions de divertissement de TF1 ces dernières années - il a depuis basculé sur France 2 - se livre sur son parcours auprès de Libération.

Ce vendredi 21 janvier le quotidien dresse le portrait de l'artiste, arrivé à Paris à 22 ans, des rêves dans la tête et pas un sou en poche. La vingtaine aura été celle des débuts forcément un peu compliqués, à vivre dans un studio de 9m² et tenter de percer dans le monde du spectacle mais aussi celle de la découverte, tardive de son homosexualité. Ce n'est qu'à 27 ans que Jarry comprend sa préférence pour les garçons. "Il découvre son homosexualité et la refoule. Sa fiancée de l'époque le surprend dans le salon avec son frère la veille de leur mariage qui n'aura pas lieu", relate Libé.

Des galipettes avec un futur beau-frère légionnaire, qui avait une permission pour le mariage... Interrogé par Thierry Ardisson sur le sujet en 2018, l'humoriste avait bien conscience du côté choquant de la chose mais n'avait pas vraiment de regret : "Je dis tout le temps aux gens que c'est bien, parce que j'aurais pu m'engager dans une vie qui ne me correspondait pas." A cette époque, sa compagne lui avait d'ailleurs mis la pression pour que leur relation évolue lui laissant le choix entre le mariage ou un bébé. Il n'aura fait ni l'un ni l'autre avec elle mais aura coché les deux cases avec un homme, quelques années plus tard.

En effet, Jarry partage aujourd'hui sa vie entre son plus grand appartement parisien du quartier de République et la Cote d'Azur avec son mari et leurs deux enfants, nés par GPA aux Etats-Unis. "Je ne pouvais pas vivre sans transmettre. Je savais que si je n'accédais pas à la paternité, je sombrerais dans la dépression. Je suis heureux de pouvoir les emmener à l'école et d'être aimé de manière inconditionnelle", confie-t-il à Libération pour évoquer sa casquette de papa. Et, dans le Sud, Jarry déconnecte loin du show-business malgré sa joie d'y avoir percé. "Préserver notre famille constitue le dernier rempart à une vie normale. Mon mari a aimé Anthony [son vrai nom est Anthony Lambert, NDLR] avant d'aimer Jarry", dit-il tendrement.