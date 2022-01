Jason Momoa et Lisa Bonet divorcent : annonce surprise après 17 ans d'amour

Nouvelles romances, fiançailles, mariages, ruptures et divorces : la vie sentimentale des stars passionne leurs nombreux admirateurs. Ceux du couple formé par Jason Momoa et Lisa Bonet sont tristes d'apprendre leur séparation. Les deux acteurs vont divorcer après 17 ans d'amour et plus de 4 ans de mariage.

La triste nouvelle, Jason l'a annoncée lui-même, sur Instagram. Le héros du film Dune (sorti le 15 septembre dernier) a publié un texte ce mercredi 12 janvier 2022. Il écrit, en lettres blanches sur fond noir : "Nous avons tous ressenti la pression et les changements de cette période de transformation. Une révolution approche, et notre famille (...) n'y échappe pas. Nous annonçons donc que nous nous séparons dans le mariage. Pas parce que nous pensons que ça vaut une annonce. Mais pour pouvoir continuer nos vies avec dignité et honnêteté."

"L'amour entre nous perdure et évolue dans des formes qu'il souhaite être connu et être vécu. Nous nous libérons l'un et l'autre pour être ce que nous apprenons à devenir. Nous sommes toujours résolument dévoués à cette vie sacrée et à nos enfants. À leur apprendre ce qui est possible, à vivre la prière, que l'amour triomphe", poursuit Jason Momoa