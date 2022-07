Jason Momoa impliqué dans un accident de la route, il évite le drame de peu

C'était moins une pour Jason Momoa... L'acteur de 42 ans, séparé de Lisa Bonet, s'est fait une grosse frayeur ce dimanche 24 juillet 2022, puisqu'il a été victime d'un accident de la route en Californie, aux États-Unis.

D'après TMZ, la star Hollywoodienne voyageait tranquillement sur Old Topanga Canyon Road, près de la région de Calabasas, avant de croiser un motard provenant de la direction opposée, avec qui il est entré en collision lors d'un virage. Au moment de l'impact, le conducteur de la moto aurait été éjecté de celle-ci puis serait passé par dessus la voiture de l'acteur de Game of Thrones.

Heureusement, ce dernier s'en est sorti sain et sauf tandis que le conducteur de la moto, bien qu'il a été transporté à l'hôpital, n'aurait simplement eu que des blessures mineures, notamment à une jambe et à un pouce. À noter que la police s'est rendue sur le lieu de l'accident afin d'établir un rapport, mais aucune autre information ou précision n'en n'est ressortie.

"Je deviens vieux"

En tout cas, Jason Momoa a évité le pire, lui qui n'avait pas été très rassurant concernant son état de santé en mars dernier, après avoir été questionné sur le tapis rouge des Oscars par l'émission Extra.

"J'ai des lunettes de vue parce que je dois présenter des prix et je vois mal de loin [...] Mais je me suis aussi fait opérer d'une hernie hier", avait-il lâché. Avant de poursuivre : "À force de balancer des gars dans tous les sens, je deviens vieux, mon pote." Des révélations surprenantes de la part du compagnon de la belle Eiza Gonzalez.

Mais malgré ces soucis de santé, Jason Momoa est sur tous les fronts. En mai dernier, il était en déplacement en Italie pour le tournage de Fast and Furious 10. Il sera également à l'affiche pour un deuxième volet d'Aquaman (super-héros appartenant à l'univers de DC Comics, ndlr). Un film réalisé par James Wan, qui s'intitulera Aquaman and the Lost Kingdom. Sa sortie au cinéma est prévue pour mars 2023.