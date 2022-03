Jason Momoa et Lisa Bonet bientôt divorcés ? Changement de programme pour le couple !

Rien n'est irréversible, ou presque. Du moins en amour ! Il y a un mois, Lisa Bonet et Jason Momoa annonçaient leur divorce surprise sur Instagram. Finalement, le couple a semble-t-il changé d'avis. Selon un proche au site Hollywood Life, les deux acteurs auraient décidé de se laisser une seconde chance. "Très heureux", les amoureux vivraient de nouveau sous le même toit : "Jason s'est réinstallé avec Lisa il y a deux semaines et ils sont de nouveau ensemble", apprend-on. D'après cette même source, s'ils ont changé d'avis, c'est parce que les deux acteurs ont beaucoup investi dans leur relation et sont parents de deux enfants, Lola 14 ans et Nakoa-Wolf, 13 ans. Leur entourage n'espère désormais qu'une chose, "que cela marchera cette fois". Nous aussi !

L'annonce du divorce entre Lisa Bonet et Jason Momoa avait provoqué une onde de choc sur la Toile. C'est par le biais d'un texte poignant publié sur Instagram que le héros d'Aquaman avait fait part de cette rupture : "Nous avons tous ressenti la pression et les changements de cette période de transformation. Une révolution approche, et notre famille (...) n'y échappe pas. Nous annonçons donc que nous nous séparons dans le mariage. Pas parce que nous pensons que ça vaut une annonce. Mais pour pouvoir continuer nos vies avec dignité et honnêteté".

A l'image que son couple avec Lisa Bonet avait toujours renvoyée au public, Jason Momoa précisait que cette séparation se faisait dans le plus grand des calmes : "L'amour entre nous perdure et évolue dans des formes qu'il souhaite être connu et être vécu. Nous nous libérons l'un et l'autre pour être ce que nous apprenons à devenir. Nous sommes toujours résolument dévoués à cette vie sacrée et à nos enfants. À leur apprendre ce qui est possible, à vivre la prière, que l'amour triomphe". Le post, publié mi-janvier, a depuis été supprimé.

Lisa Bonet et Jason Momoa ont vécu leur coup de foudre en 2005 lors d'une soirée dans un club de jazz. L'acteur a senti "des feux d'artifice à l'intérieur". Par chance, ce fut également le cas de celle qui deviendra sa femme. Il avait également confié avoir découvert Lisa Bonet à la télévision à 8 ans seulement, âge auquel il était déjà sous le charme. Après douze ans d'amour et deux enfants, le couple s'est finalement passé la bague au doigt en 2017. Un engagement symbolique que Lisa Bonet et Jason Momoa veulent respecter jusqu'au bout.