Diaporama Jason Momoa et Lisa Bonet bientôt divorcés ? Changement de programme pour le couple !

Jason Momoa et Lisa Bonet bientôt divorcés ? Changement de programme pour le couple !

Lisa Bonet et son mari Jason Momoa - Les célébrités posent avant d'assister au défilé Tom Ford: Autumn/Winter 2020 aux Milk Studios dans le quartier de Hollywood à Los Angeles, le 7 février 2020

Jason Momoa et sa femme Lisa Bonet - Photocall de la soirée "InStyle and Warner Bros" dans le cadre de la 77ème cérémonie annuelle des Golden Globe Awards au Beverly Hilton Hotel à Los Angeles, le 5 janvier 2020.

Jason Momoa et sa femme Lisa Bonet à la première du film "See" à Los Angeles, le 21 octobre 2019.

Jason Momoa et sa femme Lisa Bonet à la première de Joker au théâtre TCL Chinese à Los Angeles, le 28 septembre 2019

7 / 14

Lisa Bonet et son mari Jason Momoa à la première de "Game of Thrones - Saison 8" au Radio City Music Hall à New York, le 3 avril 2019.