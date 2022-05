Jason Momoa en couple avec une célèbre actrice... Il oublie déjà Lisa Bonet

Il est recasé ! Jason Momoa a retrouvé l'amour suite à sa séparation tumultueuse après 20 ans de relation avec Lisa Bonet. L'acteur d'Aquaman partage désormais la vie de la belle Eiza Gonzalez, récemment vue dans le film Ambulance, ont révélé de nombreuses sources à People.

"Ils sortent ensemble. Il tient à elle. Il est dans un endroit génial, en train de travailler sur Fast and Furious 10. Il est assez occupé et il se sent bien" a confié une source anonyme à nos confrères. Une autre source ajoute que "les deux sont occupés à travailler mais ont le temps de s'amuser ensemble. Ce n'est pas encore tout à fait sérieux." Cette annonce met définitivement fin aux rumeurs qui évoquaient une réconciliation entre Jason Momoa et la mère de Zoë Kravitz . L'interprète de Khal Drogo dans Game of Thrones avait été vu à l'avant-première du dernier film de l'actrice Ambulance.

Eiza Gonzalez (Fast and Furious, Godzilla vs Kong) est connue pour sa longue liste de conquête. En effet, la mexicaine a entretenu des relations avec l'acteur Josh Duhamel, l'ex de Fergie,Liam Hemsworth ou encore une liaison avec la star franco-américaine Timothée Chalamet.

Jason Momoa sortait, quant à lui, d'une relation longtemps pensée incassable. En effet, depuis 2005 il formait, jusqu'à cet hiver, un couple fusionnel avec l'actrice Lisa Bonet (Angel Heart, Life on Mars). "Nous avons tous ressenti la pression et les changements de ces temps de transformation... Une révolution se déroule sous nos yeux et notre famille ne fait pas exception... ressentir et grandir grâce aux changements sismiques qui se produisent. Et donc nous partageons cette annonce. Nous mettons un terme à notre mariage" annonçait finalement l'acteur en janvier dernier après 17 ans d'amour et un mariage en 2017. Le couple a eu deux enfants, Lola et Nakoa-Wolf (14 et 13 ans).

On souhaite au moins autant de réussite à l'acteur dans sa nouvelle relation !