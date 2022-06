Jauffrey (Mariés au premier regard) s'explique enfin après la polémique sur son appartement "insalubre"

La semaine dernière, dans Mariés au premier regard, les téléspectateurs reprenaient les aventures de Jauffrey et Cyndie, compatibles à 76%. Après leur lune de miel, les candidats ont eu l'occasion de dévoiler leur nid douillet. Ainsi, après avoir passé un week-end à Grasse chez Cyndie, c'est Jauffrey qui devait l'accueillir chez lui à Marseille. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu.

Et pour cause, le nageur professionnel a présenté un appartement encore en travaux et aux nombreux problèmes. Il a notamment choqué lorsqu'il a été révélé qu'il n'avait pas de toilettes fonctionnelles. Résultat son appartement a été qualifié "d'insalubre". "Je suis dégoûté de l'accueillir dans cet appartement-là. Ça me casse les bonbons", confiait-il, gêné. Depuis, sa réputation en a pris un coup. Alors que ce lundi 20 juin, son divorce avec Cyndie a été annoncé à l'antenne, Jauffrey a eu l'occasion de s'expliquer. Pour TV Magazine, il révèle surtout avoir été poussé à ouvrir les portes de son domicile, contre son gré.

J'ai envie de pleurer, j'ai honte

"La production m'a quasiment forcé. Avant le week-end, je leur avais dit que ce n'était pas possible. Je venais d'acheter cet appartement et je n'y habitais pas car il y avait des travaux à faire, notamment au niveau des toilettes où il y a un problème de canalisation lié à tout l'immeuble. Deux plombiers sont venus, il faudrait faire un coffrage mais j'ai une fuite d'eau au plafond. Bref, pour en revenir au tournage, la production m'avait dit qu'il y aurait simplement une petite séquence chez moi. La journaliste me disait que les gens allaient ainsi s'identifier à moi, qu'ils verraient où je vis etc. Et avec la fatigue des tournages qui durent jusqu'à plus d'heure, j'ai dit OK", a-t-il confié.

Jauffrey assure avoir même proposé de séjourner à l'hôtel avec Cyndie pour éviter toute situation inconfortable. "J'étais encore dans les cartons, je n'avais même pas le gaz. En plus, cette semaine-là, il y avait une grève des éboueurs à Marseille et des travaux se produisaient devant chez moi pour l'installation du tramway. On le voit à ma tête de toute façon, je suis gêné, je n'ai pas envie qu'elle voit ça. J'ai envie de pleurer, j'ai honte. Je me suis dit que ma mère allait voir ça... Je passe non seulement pour quelqu'un qui n'a pas eu d'affection envers elle mais aussi pour quelqu'un de sale", s'est-il désolé. Le meilleur ami de Frédérick Bousquet est ensuite devenu la cible des critiques : "Je me fais traiter de SDF, de gamin attardé... On dit que j'ai dépensé tous mes sous n'importe comment. On dit même que j'ai pris un faux appartement pour ne pas montrer que j'étais riche !"