Javier Bardem : Ce jour où il s'est essayé au strip-tease... devant sa mère !

Javier Bardem a beau être une icône d'Hollywood, qui plus est, un sex-symbol, les ratés n'épargnent définitivement personne. En atteste, une anecdote croustillante qu'a livré l'acteur espagnol sur le plateau d'Ellen DeGeneres mercredi 9 mars dernier. La carrière de Javier Bardem aurait pu être toute autre, c'est ce que nous avons appris quand le comédien de 53 ans a confié avoir été strip-teaseur... le temps d'une journée.

"Cela s'est passé quand j'avais 20 ans, croyez-le ou non. Je devais sortir du gâteau de la fiancée d'un ami, a-t-il expliqué avant de poursuivre, à la fin de la soirée dans ce club où j'avais fait mon numéro, j'avais fait forte impression au propriétaire du lieu." La star de No country for old men a ensuite affirmé, "le propriétaire du club de disco m'a demandé 'est ce que tu pourrais faire ça tous les vendredis ?' et comme j'étais bourré j'ai répondu 'oui bien sûr', ils m'ont rappelé et j'y suis allé le vendredi d'après."

Mais la soirée suivante ne s'est pas passée comme prévu. Le comédien, sous la pression, décide d'appeler ses proches : "J'étais tellement nerveux, j'ai appelé ma mère et ma soeur pour m'accompagner pendant mon numéro de strip-tease. Il n'y avait personne, je pense qu'il y avait, quelque chose comme trois personnes, et c'était très gênant mais je l'ai fait" a reconnu le nominée aux Oscars. Je suis un homme de spectacle, je dois faire mon travail."

La présentatrice vedette lui a alors rétorqué sur le ton de l'humour, "donc il y avait trois personnes dont deux qui étaient votre mère et votre soeur ?" L'acteur a poursuivi la plaisanterie, "exactement, et le troisième était le propriétaire du club !" Ellen DeGeneres a finalement demandé hilare si l'acteur envisageait un rôle dans la suite du célèbre film de strip-tease Magic Mike aux côtés deChanning Tatum. "Oui, ils m'ont demandé de faire le vieux type qui débarque et essaye de faire quelque chose mais tout le monde lui dit "non non, arrête toi là !" a plaisanté Javier Bardem.