Jazz en larmes : révélations sur la santé de son bébé London Sky, "Je ne sais pas ce qui va se passer"

"On vit des moments très difficiles. Cette nuit, la santé de notre bébé s'est dégradée. On n'est pas en forme mais dès que j'ai le courage, je vous explique", a déclaré Jazz après avoir donné naissance le 8 décembre 2021 de son troisième enfant prénommé London Sky. Et c'est en larmes qu'elle a donné des nouvelles, le 9 décembre, dans sa story Instagram. Ces dernières ne sont pas bonnes.

Comme Jazz l'explique, elle a tout de suite su "qu'il y avait quelque chose de pas normal". Elle détaille son propos, en larmes, sur les réseaux sociaux : "Dès qu'il est né, on m'a enlevé mon bébé. Il avait du mal à respirer, il avait du fluide dans les poumons. Ils sont partis avec lui en soins intensifs." Dans un premier temps, la santé de London Sky s'est stabilisée mais malheureusement son état s'est ensuite dégradé. Elle poursuit, toujours avec émotion : "Il avait le coeur qui battait vite. Je sentais que ça n'allait pas. Du coup, j'ai appelé les médecins, ils sont venus et ils ont vérifié mon bébé. Et ils m'ont dit : 'Il y a un problème'. Il manque d'oxygène. Ils ont donc refait une IRM et là ils se sont rendus compte qu'il avait encore plus de fluide dans les poumons que le matin." Autre problème détecté par le corps médical, "un trou d'air" et "une infection dans les deux poumons".

La star de télé-réalité n'en sait pas plus pour le moment et, comme elle l'a dévoilé à ses abonnés, il va falloir du temps pour que London Sky se rétablisse. Dans le meilleur des cas, le bébé devrait aller mieux dans 7 jours et dans le pire des cas, Jazz "ne sait pas ce qui peut se passer". L'attente va donc être insoutenable.

C'est un terrible moment que Jazz et son compagnon Laurent sont en train de vivre. Le couple a déjà fait face à d'autres drames par le passé. En 2019, Jazz avait révélé avoir fait une fausse couche et, la même année, son fils Cayden (2 ans) avait été retrouvé inanimé dans leur piscine. Il était alors âgé de 9 mois. C'est son père qui lui avait sauvé la vie en lui prodiguant les gestes de premiers secours. Jazz et Laurent sont aussi les parents d'une adorable Chelsea (4 ans).