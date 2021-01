Jazz et Laurent mêlés à une bagarre : vidéo de l'altercation et explications

Nouveau scandale à Dubaï. Après l'affaire des tromperies de Laurent Correia, la JLC Family est mêlée à une bagarre. Dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 janvier 2021, Jazz, Laurent, Eva Queen, Marwa Loud, SisiK et d'autres proches ont passé une soirée plutôt agitée. Sur les réseaux sociaux, des vidéos les montrant en pleine bagarre au 1OAK, un club-restaurant huppé, ont fuité.

D'après plusieurs blogueurs, tout aurait commencé alors que des fans se seraient montrés intrusifs et insultants après avoir pris des photos avec les stars de la télé-réalité. Aqababe précise qu'en pleine dispute, certains auraient tenté de voler les effets personnels de la JLC Family, comme le sac à main de Jazz. Une autre vidéo montrant un jeune homme à terre dehors, être rué de violents coups, a également été partagée. Sur les images publiées, Laurent Correia, Jazz et Marwa Loud sont clairement reconnaissables.

Sur Snapchat ce mardi 5 janvier 2021, Jazz prend la parole. "Il n'y a pas eu de bagarre ni rien du tout, assure-t-elle. Ce n'était que des bousculades pour des malentendus de tous les côtés. Forcément, nous on est médiatisés donc les gens nous filmaient. En vrai, on s'est juste tous bousculés, tout le monde se défendait, se mélangeait." Et la maman de Chelsea (3 ans) et Cayden (bientôt 2 ans) d'indiquer qu'il "n'y a rien, personne ne s'est fait taper, c'est vraiment une embrouille de merde".