Jazz partie aux urgences en pleine nuit, elle raconte : "Tellement de douleur..."

Jazz pensait sans doute en avoir fini avec l'hôpital pour un bon bout de temps, après avoir passé ces derniers jours au chevet de son fils London Sky, admis en soins intensifs juste après sa naissance. Malheureusement, le sort semble s'acharner sur la jolie brune. En effet, au lendemain seulement de son retour à la maison avec son bébé, Jazz a à son tour rencontré quelques pépins de santé.

Dans la soirée du 17 décembre 2021, la femme de Laurent s'est saisie de sa story Instagram pour confier sa souffrance et demander l'avis de sa communauté. "J'ai mal de l'arrière de l'omoplate jusqu'au devant de la poitrine. Comme si ça me tirait, et devant ça me fait un coup de couteau. Mais le pire c'est quand je m'allonge, ça me fait trop mal, quand je respire, ça me coupe le souffle, tellement de douleur", a-t-elle expliqué.

Plus tard, apparemment pas du tout rassurée par les réponses des internautes, Jazz a pris la décision de se rendre aux urgences. Elle est réapparue sur le réseau social depuis sa chambre d'hôpital, dans une extrême fatigue et peinant à s'exprimer face à caméra. "Ils m'ont pris mon sang, ils m'ont mis des médicaments dans le bras, ils m'ont fait un scanner des poumons pour trouver ce qu'il y a", est-elle tout de même parvenue à articuler. Les médecins ont alors envisagé que la cause de ses douleurs puisse être musculaire ou encore neurologique. Et "dans le pire des cas une embolie pulmonaire".

Finalement, Jazz a pu rentrer chez elle quelques heures plus tard. Toujours sur Instagram, elle a indiqué avoir retrouvé son propre lit ainsi que son fils London Sky avec qui elle a dormi. Ce n'est qu'au petit matin de ce samedi que la soeur de la chanteuse Eva Queen a révélé le résultat de ses examens : "C'est une contraction musculaire du poumon. On m'a fait une piqure pour soulager, plus des médicaments à prendre et voilà, j'espère que ça va le faire."