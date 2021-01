Jazz : Son évolution physique grâce (entres autres) aux opérations de chirurgie esthétique

Cela va bientôt faire six ans que Jazz fait partie du paysage audiovisuel français. Et on peut dire que ces dernières années, la jeune femme de 28 ans a beaucoup changé physiquement, pas seulement à cause du temps qui passe.

En juin 2015, Jazz a été révélée au grand public dans la saison 4 de Qui veut épouser mon fils ?, sur TF1. Elle venait séduire Shake (25 ans) et s'est rapidement fait remarquer pour son caractère affirmé. A l'époque, elle n'avait que 23 ans et avait un style vestimentaire bien différent de celui d'aujourd'hui. Elle s'habillait principalement avec des vêtements de sport et aimait porter une casquette. Mais elle a ensuite affiché un look un peu plus glamour lors des tournages des Anges 8 (2016), La Villa des coeurs brisés 2 (2016) et La Bataille des couples (2018). Et depuis environ deux ans, elle se plaît à se dévoiler avec des vêtements ou accessoires de luxe.

Le changement n'est pas simplement vestimentaire. En 2017, l'épouse de Laurent Correia est passée par la case chirurgie esthétique. Elle s'est envolée pour la Tunisie afin de refaire ses seins, ses fesses et de subir une liposuccion. "J'avoue que si je n'avais pas fait de télé, ça ne me serait sûrement pas venu à l'idée. Déjà, je suis une fille, je n'avais jamais eu de poitrine, comparé aux autres. C'est vrai que ça me gênait un peu, souvent même en tournage. Je me sentais plus masculine par rapport aux autres et je me suis dit que ça pouvait me donner une touche de féminité. (...) Souvent, ce que je pensais de moi-même, les gens me le disaient sur les réseaux. Donc du coup je me suis lancée dans le truc", expliquait-elle dans le Mad Mag de NRJ12 le 22 mars de la même année. On imagine qu'elle a également touché à ses lèvres, car elles sont plus pulpeuses qu'à ses débuts.

A la même époque, elle a souhaité un peu de changement capillaire en optant pour un blond. Ces dernières années, Jazz a surtout affiché sa couleur brune. Malgré le temps qui passe, la maman de Chelsea (3 ans) et Cayden (bientôt 2 ans) est toujours aussi sublime. Ce n'est pas son mari qui dira le contraire.