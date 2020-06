Jean-Baptiste Maunier : Photos de famille avec son fils et "l'amour de sa vie"

La petite famille a célébré ce passage à la trentaine dans le jardin d'une jolie villa d'Aix-en-Provence. "Merci à mes amis, grâce à vous j'ai noyé ma vieillesse dans votre amour. Merci à @maison_nans qui l'a rendu encore plus délicieuse et a @ineshcht pour le gâteau", a pour sa part témoigné l'artiste et petite soeur de la comédienne Nora Arnezeder.

Ces derniers mois ont été riches en émotion pour Jean-Baptiste Maunier et Léa Arnezeder : cinq mois seulement après la naissance de leur premier enfant, le couple s'est en effet pacsé, après cinq ans de romance. Côté carrière, l'interprète et comédien se fait plutôt discret depuis plusieurs mois. En début d'année, il a malgré tout réitéré son soutien aux Enfoirés en participant une fois encore aux spectacles de la troupe.