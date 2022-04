Jean-Charles (Koh-Lanta) a tout plaqué et changé de vie : le fustier exerçait un autre métier avant le jeu !

Au casting de Koh-Lanta, Le Totem maudit , les téléspectateurs ont retrouvé Anne-Sophie, femme du footballeur Anthony Mounier, Stéphanie la croupière, Yannick le basketteur, Olga la danseuse du Crazy Horse ou encore Jean-Charles, fustier de métier. Cet aventurier de 40 ans se présente comme proche de la nature et soucieux de l'environnement. C'est d'ailleurs ce qui a pesé dans ce choix de métier, puisqu'il construit au quotidien des fustes et plus précisément des ouvrages en bois. Mais il a eu une autre vie avant...

Jean-Charles n'a pas toujours été fustier. Il y a bien des années, il se dirigeait vers une toute autre carrière. Il a ainsi suivi des études de droit, cumulant les diplômes et allant même jusqu'à préparer une thèse. Le quadragénaire était alors juriste. Mais ce quotidien ne lui convient pas. Et c'est lors d'un voyage à Berlin qu'il a le déclic : ce qu'il veut au plus profond de lui, c'est vivre à la campagne et construire sa maison. En Allemagne, il suit une formation dans le but de changer de vie. De l'autre côté de la frontière, les reconversions sont facilitées, comme il l'explique au site de L'essor.

Prêt à prendre un nouveau tournant, Jean-Charles rentre en France. Son CAP de charpentier en poche, il fonde son entreprise baptisée Toutenrondins. "Dès que j'ai commencé à travailler dehors, il ne m'a plus été possible de m'imaginer dans un bureau", confie-t-il. Mais le chemin n'a pas été facile. "Il faut repartir de zéro, si j'avais eu des enfants, je ne suis pas certain que je l'aurais fait, avoue-t-il. C'est perturbant de sentir que l'on ne maîtrise plus rien, et être managé par des gens plus jeunes peut être difficile pour l'ego et la confiance en soi." Aujourd'hui, il ne regrette en rien son choix. "Je n'ai pas l'impression de travailler et je vis avec les saisons", s'enthousiasme-t-il.

Et puis, surtout, son savoir-faire de fustier lui a permis de se faire une place de choix dans Koh-Lanta. En effet, dès le début du jeu, il était convoité par les chefs d'équipe afin de jouer les bricoleurs lors du montage de la cabane notamment. Reste à voir jusqu'où il ira dans l'aventure ! Affaire à suivre...