Jean-Claude Van Damme refuse de se faire vacciner : ses conseils douteux contre la Covid-19

On le sait, Jean-Claude Van Damme n'est pas un citoyen tout à fait ordinaire. Mais serait-il au-dessus des maladies, notamment de la pandémie de Covid-19 ? C'est ce qu'il a assuré, peu ou prou, sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste le lundi 7 juin 2021. Questionné sur l'éventualité de se faire vacciner, le comédien de 60 ans a expliqué qu'il ne se prêterait "jamais" au jeu des aiguilles. "Je ne sais pas comment le dire. I'm equiped. Je suis équipé contre le virus, a-t-il précisé à Cyril Hanouna. Je voyage beaucoup, dans beaucoup de pays et je vois beaucoup de gens. J'espère que ça ira de mieux en mieux avec ce virus. Il faut suivre ce que votre instinct vous dit."

Mon père et mon mère ont été Covid

S'il a tremblé pendant cette crise sanitaire, c'est pour ses parents. D'autant qu'Eliana et Eugène, qui lui ont donné naissance en 1960, ont tous deux été victimes de la pandémie. "Mon père et ma mère ont été Covid, a-t-il rappelé sur C8. Mon père était Covid à 85 ans. Il a reçu ce qu'il fallait, ce qui a été supprimé, tu sais ce que je veux dire. Et après dix jours il est reparti sur sa bicyclette." Tout est bien qui finit bien pour le couple qui s'apprête à fêter ses 68 ans de mariage.

Quant à Jean-Claude Van Damme, lui-même père de trois enfants, il ne porte plus de masque et ne semble pas féru de gestes barrières. Mais il le promet : faire du sport, "c'est bien". Heureusement, les salles réouvrent le 9 juin...

Bientôt de retour à l'écran !

Si vous ne souhaitez pas suivre les conseils santé de Jean-Claude Van Damme, mais que sa carrière vous intéresse, vous pouvez toujours visionner ses nouvelles prouesses dans Le Dernier Mercenaire. Le film de David Charhon sera prochainement disponible sur la plateforme Netflix et l'acteur y incarnera un ancien agent des services secrets de retour en France pour sauver son fils qu'il n'a jamais rencontré. Tout un programme...