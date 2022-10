Jean Dujardin : Ce projet improbable dans lequel l'acteur et "daron" devrait se lancer

Brice de Nice, The Artist, OSS 117... Jean Dujardin aura, sans aucune contestation possible, marqué le cinéma français de son empreinte sur ces dernières années. Sans oublier son succès à la télévision avec son ex-femmeAlexandra Lamy dans la série Un gars, une fille, projet qui avait définitivement lancé sa carrière sur le grand écran. Mais ce mercredi 26 octobre, ses fans ont appris une nouvelle très étonnante...

"Mon dernier album 'Légende Vivante' sortira le 2 décembre. Un grand merci aux invités : Heuss L'Enfoiré, BBNO$, Jean Dujardin, Le Poto Rico et Tony Corrida ! Je vous ai prévu des précommandes de ouf, allez sur mon YouTube, il y a une vidéo qui explique tout", a annoncé le rappeur Lorenzo sur son compte Twitter. Effectivement, le nom de Jean Dujardin figure bel et bien sur la tracklist de l'album, plus précisément sur le titre "Le Daron".

Un projet inattendu

Un collaboration surprenante, même si le mari de Nathalie Péchalat, avec qui il est papa de deux filles (Jade et Alice), avait déjà démontré ses talents de rappeur dans une scène de Brice de Nice, et qu'il a plus récemment collaboré avec le duo Bigflo et Oli sur leur morceau Pour un pote.

"Lorenzo Jean Dujardin, mais c'est quoi ce crossover de génie ?", "On en parle de Lorenzo qui fait un feat avec ce beau gosse de Jean Dujardin", "Le featuring le plus improbable du siècle après Doc Gyneco et Bernard Tapie", "Comment ça Lorenzo feat Jean Dujardin ? C'est donc ça le multiverse...", se sont interrogés les fans de Lorenzo dans les commentaires. Un featuring qui est déjà très attendu, tant il semble improbable. En effet, si Bigflo et Oli sont porteurs d'un rap plus universel et inspiré de la variété française, Lorenzo, quant à lui, possède un style bien plus décalé, et propre à lui.

Mais il s'agit également d'un rappeur qui utilise très souvent le second degré dans ses chansons, l'humour étant probablement le point idéal sur lequel les deux artistes devraient s'accorder.