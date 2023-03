Jean Dujardin : Ces rares photos avec sa première femme Gaëlle, mère de ses enfants Jules et Simon

Jean Dujardin est l'invité de Laurent Delahousse ce 19 mars 2023 pour 20h30 le dimanche sur France 2. Il est actuellement en pleine promotion du film Sur les chemins noirs qui sort la semaine prochaine dans les salles obscures.

Avant de devenir une grande star dans la série Un gars, une fille avec Alexandra Lamy,Jean Dujardin était en couple avec une jolie brune aux yeux verts nommée Gaëlle Demars. Avec elle, l'acteur a eu deux enfants : Simon et Jules nés en 2000 et 2001. Très heureux, le couple a commencé à se fréquenter dans les années 1990 jusqu'en 2003, année de leur divorce. A l'époque, la jeune femme était apparue avec son époux lors d'une soirée à Paris donnée au Barrio Latino le 22 mars 2001. Enceinte et rayonnante, elle portait une robe rouge qui mettait en valeur son ventre très arrondi. Très amoureux, le comédien câlinait tendrement sa femme et tenait avec beaucoup d'amour son joli ventre rond.

Si on ne sait pas grand chose sur les deux fils de l'acteur, on a pu découvrir Jules dans le film Le Coeur des hommes 2, sorti en 2006 et dans lequel il tenait le rôle de Romain. Cinq ans plus tard, en 2011, il a rejoint le casting de la série La vie secrète des jeunes durant un épisode. De son côté, Gaëlle Demars s'est depuis lancée dans la politique et est devenue Conseillère municipale à L'Isle-d'Adam. Sur le site de la commune, on découvre qu'elle travaille à la Commission Culture, Tourisme, Plage, Commerce et développement économique, Communication, Numérique et Démocratie locale.

C'est formidable !

Depuis son divorce en 2013 avec Alexandra Lamy, Jean Dujardin s'est marié avec la patineuse Nathalie Péchalat. Avec elle, il a eu deux filles : Jeanne, née en 2015, et Alice, née en 2021. Interviewé par ELLE, le comédien avait confié à quel point il était un papa poule avec ses filles. "Essentiel, je ne l'aurais jamais espéré. Je ne compare pas avec mes garçons. Eux sont des piliers, le concept de fille c'est autre chose. C'est formidable ! L'amour qu'on donne, je ne savais pas qu'il pouvait être exponentiel, que ça prendrait tant de place, que ça enfle de jour en jour, de semaine en semaine. C'est complètement fou, je deviens débile." avait-il révélé, complètement fan de ses filles.

Pour rappel, l'acteur avait eu un coup de foudre pour Nathalie Péchalat en la voyant patiner à la télévision : "Je me suis dit : 'Je serai là pour cette femme, je vais la voir patiner, je vais m'intéresser au patinage !' Pour un passionné de rugby, c'est une vraie preuve d'amour." Il a officialisé leur histoire en 2004, un an après son divorce avec Alexandra Lamy.