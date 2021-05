Jean-Edouard Lipa et son énorme cicatrice : souvenir d'une amputation évitée de justesse

Le 25 septembre dernier, Jean-Edouard Lipa a subi une très lourde opération. Une suite logique pour le candidat de la saison 1 de Loft Story (2001) qui souffrait sans le savoir d'un double anévrisme de 10 cm de l'artère poplité de la jambe gauche. Celui-ci était consécutif à un atterrissage un peu lourd sur ses deux jambes après un saut en parachute. Huit longues heures sur le billard avaient alors été nécessaires pour sauver in extremis sa jambe, menacée d'amputation. Depuis, Jean-Edouard Lipa (40 ans) garde un souvenir à vie de cette épreuve, à savoir une gigantesque cicatrice sur sa jambe.

Jeudi 6 mai 2021, il a dévoilé une nouvelle photo de cette fameuse cicatrice via sa story Instagram (voir diapo). Bien que toujours très visible, il semblerait malgré tout que la peau se répare peu à peu. Une bonne nouvelle pour le papa de Victoire (3 ans). "Je m'en sors pas si mal. Quand on y repense, une semaine après on me coupait la jambe...", a-t-il commenté sur le cliché impressionnant.

Par ailleurs, la rééducation de Jean-Edouard Lipa porte ses fruits puisque le mari de Deborah a fait un retour en grande forme sur la scène médiatique. En effet, après avoir fêté les 20 ans de Loft Story en avril dernier, il a fait la tournée des médias et a même décroché une place de chroniqueur dans Touche pas à mon poste, au côté de son ami Steevy Boulay. Dans la soirée de mercredi 5 mai, Cyril Hanouna a d'ailleurs offert de nouvelles retrouvailles entre Lofteurs puisque les deux ex-candidats se sont retrouvés sur le plateau face à Loana !