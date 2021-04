Jean-Edouard inquiet pour Loana : "Les gens sont affreusement méchants"

Evènement sur C8, le 8 avril 2021. La chaîne de la TNT a fêté les 20 ans de Loft Story, une soirée riche en révélations. Après avoir témoigné face à Benjamin Castaldi hier soir, Steevy Boulay et Jean-Edouard Lipa étaient de retour, mais dans Touche pas à mon poste cette fois. Tous deux sont revenus sur ce fameux prime qui a réuni 1,2 millions de téléspectateurs.

C'était une soirée à ne pas louper. Steevy Boulay, Kenza Braiga, Jean-Edouard Lipa, Julie et Christophe, Fabrice Béguin et Delphine Castex étaient de retour pour revenir sur leur expérience dans Loft Story, en 2001. L'époux de Déborah n'a sans surprise pas échappé à des questions sur la scène de la piscine avec Loana, Benjamin Castaldi a admis auprès des téléspectateurs que certains votes étaient truqués ou chacun a dit ce qu'il pensait de la situation alarmante de l'ex de Fred Cauvin. "Je suis un homme blessé. Quand on tend trois fois sa main à quelqu'un et que cette personne ne vous répond pas et qu'on la voit s'enfoncer et s'enfoncer... Moi quand j'aime quelqu'un je fais tout pour l'aider. Mais quand cette personne est complètement hermétique et qu'on la voit descendre de plus en plus bas, moi ça me fend le coeur ! Delphine lui a proposé de l'aider, Julie et Christophe aussi, tout le monde ! Les gens vont vers nous dans la rue et disent qu'on ne fait rien pour l'aider. C'est faux ! Moi quand je propose de l'aide, je ne le fais pas devant les caméras. On a jamais de réponses", a notamment lancé la Grosse Tête de RTL.

Le lendemain, Steevy et Jean-Edouard étaient conviés dans TPMP afin de faire un petit debrief. "J'ai demandé un million de francs pour la saison 2 du Loft. Je les ai eus", a tout d'abord révélé Benjamin Castaldi. Et les deux candidats ont une fois de plus évoqué la nouvelle descente aux enfers de la blonde de 43 ans. "Quand on vient en aide à quelqu'un, on n'est pas obligé de le faire devant les caméras. Je ne vais pas exposer ma vie comme ça partout. Si je le fais, je le fais de bon coeur. J'avais énormément d'estime pour elle. (...) Je lui ai proposé trois fois mon aide discrètement", a confié le chroniqueur de Laurent Ruquier. Et son ami à ses côtés de poursuivre : "Je n'ai pas de nouvelles, à part sur le groupe que l'on a. La question n'est pas de savoir si ça m'a peiné ou pas. C'est toujours malheureux de voir quelqu'un s'enfoncer comme ça. Ce qui m'a peiné, et je l'ai dit hier, c'est que je reste persuadé que ce n'est pas en allant à la télévision qu'elle va s'en sortir. Pour moi il faut tirer un trait un certain temps. Quand je l'ai vue dans Touche pas à mon poste, je me suis dit : 'Mon dieu, ce n'est pas comme ça qu'elle va s'en sortir.' Elle pense que c'est à travers la télé qu'elle va avoir une rédemption, mais ça n'existe pas."

Jean-Edouard a rappelé qu'après son passage dans l'émission début mars, nombreux sont les internautes à avoir critiqué son physique. Des commentaires qui peuvent la détruire une fois de plus : "Les gens sont affreusement méchants. Et l'émission fait beaucoup d'audiences donc quand tu es dépressif, sous médicaments, tu vas lire les commentaires, c'est horrible. Pour résoudre ses problèmes, elle doit partir un certain temps."

Pour rappel, Loana a de nouveau été hospitalisée il y a quelques jours. Selon Gilles Verdez, qui s'était exprimé dans Touche pas à mon poste, c'est une nouvelle surdose médicamenteuse qui l'a conduite à l'hôpital. Mais pas que ! Elle a également contracté la Covid-19.