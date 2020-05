Jean-Jacques Bourdin arrêté : Anne Nivat le soutient et crie au complot

Jouer les fous du volant ne lui réussit décidément pas. Comme l'ont révélé nos confrères de La Montagne mercredi 27 mai 2020, Jean-Jacques Bourdin a eu maille à partir avec les forces de l'ordre le week-end dernier après avoir fait un gros excès de vitesse. Le journaliste a été contrôlé en train de rouler à 186km/h sur une autoroute où la vitesse maximale autorisée est de 130km/h. De ce fait, son véhicule a été immédiatement immobilisé et son permis provisoirement confisqué. Mais d'après le journal, Jean-Jacques Bourdin aurait également enfreint la règle des 100km à ne pas dépasser imposée en France dans le cadre des mesures prises pour empêcher la propagation du coronavirus. Une dernière infraction qu'il a fermement réfutée sur Twitter ce jeudi matin mais aussi au cours de sa matinale sur RMC.

Il n'empêche que l'affaire continue de faire beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, ce qui a le don d'agacer la femme de l'intervieweur vedette, Anne Nivat. Sur Twitter, la reporter de guerre est montée au créneau pour défendre sa moitié, allant jusqu'à imaginer un complot à son encontre. "La vérité, c'est que le grand public se repaît de l'intimité de ceux qu'il aime ou déteste. C'est ainsi la notoriété. Il y a deux faits : Jean-Jacques Bourdin a roulé trop vite, comme ça peut arriver à beaucoup de Français et a été dûment sanctionné. Quelqu'un a sorti l'info pour nuire et se faire mousser", a-t-elle écrit.

Une prise de position vivement critiquée par les internautes. "À cette vitesse c'est un acte volontaire et la vitesse tue. Inutile de lui demander s'il est pour la limitation à 80", "Les règlements sont pour tout le monde. Et vous le défendez bêtement !", "Les donneurs de leçons qui ne s'appliquent pas les règles élémentaires...", "Arrogance quotidienne sur le plateau, choper le melon rendrait le pied plus lourd sur l'accélérateur", "Au minimum vous auriez dû faire profil bas mais certainement pas défendre ce qu'il a fait même si c'est votre mari !", peut-on lire en commentaires. Sans doute pas de quoi apaiser le courroux d'Anne Nivat.