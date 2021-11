Jean-Jacques Goldman ne touche plus un instrument : révélations sur son état physique

C'est chaque année la même rengaine lorsque les médias sortent le classement des personnalités préférées des Français. Malgré son absence médiatique et professionnelle, Jean-Jacques Goldman a su garder une aura intacte auprès de ses compatriotes et il est constamment dans le trio de tête depuis de nombreuses années. Une popularité qui ne faiblit pas pour le chanteur et compositeur, auteur de dizaines de tubes plus mémorables les uns que les autres. Le problème pour ses fans, c'est que l'artiste de 70 ans a mis sa carrière entre parenthèses depuis plus de 17 ans maintenant.

Une longue absence pour le père de six enfants installé à Londres depuis plusieurs années. Dans un long entretien accordé à Paris Match, son ami d'enfance, Jean Bender, s'est confié sur le chanteur et a bien voulu en dire plus sur les raisons qui ont poussé Jean-Jacques Goldman à se mettre en retrait. Selon lui, s'il ne "touche plus un instrument", c'est principalement parce qu'il pense que "ses mains, autrefois si habiles sur les cordes et les claviers, ont perdu en agilité".

Il ne souhaite pas rechanter par peur pour ses cordes vocales

Jean Bender vient de sortir le livre Il suffira d'un signe dédié à son ami de toujours, parolier hors pair, mais tout aussi capable de chanter de façon admirable. Malheureusement, sur ce point, il y a également peu de chance de l'entendre à nouveau puisqu'il "fredonne à peine" pour la simple et bonne raison qu'il craint pour "ses cordes vocales abîmées par l'âge", comme le précise son ami.

Il faut donc que ses fans se rendent à l'évidence, avec les explications de Jean Bender et l'absence prolongée de l'icône de la chanson française, il y a désormais très peu de chances pour qu'on assiste à un retour du compagnon de Nathalie. Mais l'espoir fait vivre...

Retrouvez l'article en intégralité dans le dernier numéro de Paris Match, sorti jeudi 4 novembre 2021.