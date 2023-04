Jean-Jacques Goldman, sa première femme mineure quand il l'a séduite : "Elle l'a rencontré à 17 ans"

Dans la famille Goldman on connait Jean-Jacques le père chanteur, bien sûr, mais aussi de plus en plus la fille aînée. Caroline Goldman a effectivement fait grand bruit, ces derniers temps. Que ce soit dans son best-seller File dans ta chambre, paru aux éditions Dunot en 2020, ou bien dans son podcast, la psychologue pour enfants prône les imites éducatives tout en dénonçant les quelques dérives de l'éducation positive. Une prise de position qui lui a valu bien des polémiques.

"Je suis porteuse d'une parole qui n'est pas consensuelle, rappelle-t-elle dans les colonnes du magazine ELLE. Je dis que les enfants ne sont pas des créatures angéliques, qu'il faut les punir, les laisser parfois pleurer derrière la porte. J'ai eu peur de passer pour la pire psy du monde, mais j'ai pour moi de dire la vérité. Je fais ce métier pour soigner, pas pour faire de l'idéologie."

C'est même une conséquence plutôt désagréable

Cette soudaine notoriété, qu'elle soit due à ses valeurs, à son nom de famille ou bien aux deux, n'était pas un but en soit pour Caroline Goldman. "Ca m'intéresse aussi peu que ça intéressait mon père, assure-t-elle. C'est même une conséquence plutôt désagréable. Mais la reconnaissance de mes pairs, elle, m'importe beaucoup." Caroline Goldman est la fille aînée de Jean-Jacques Goldman et de son ancienne épouse Catherine Morlet. Maman de quatre enfants, elle a également un frère, Michael, qui a récemment régné sur le château de la Star Academy, et une soeur pédiatre, Nina.

Ma mère ne savait pas quoi faire

Caroline Goldman n'est pas la seule psychologue pour enfants au sein du clan. Même sa grand-mère était passionnée de psychanalyse. "Les femmes de ma famille sont soit psychologues pour enfants, soit pédiatres, rappelle-t-elle. Ma mère était psy en crèche et en PMI. Pour la petite histoire, elle a rencontré mon père à 17 ans et ne savait pas quoi faire. Ma grand-mère paternelle qui n'a pas pu faire d'études était brillante et passionnée par Freud. C'est elle qui lui a conseillé de faire psycho. Vous savez, chez nous, on adore les enfants, on en fait beaucoup et c'est très joyeux. On est passionnés par le déploiement des potentialités, par l'amour aussi..."

Retrouvez l'interview intégrale de Caroline Goldman dans le magazine ELLE n°4033 du 6 avril 2023.