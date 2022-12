Jean-Jacques Goldman : Sa fille controversée, Caroline, est sortie de l'ombre et assume ses positions

Depuis des années, Jean-Jacques Goldman a préféré l'ombre à la lumière. Auteur et interprète d'innombrables tubes de la chanson française, il a pris ses distances et joue la carte de la discrétion, se protégeant et protégeant sa famille de la pression médiatique qui pèse sur ses épaules. Cependant, en 2022, sa progéniture a été mise sur le devant de la scène. Il y a évidemment Michael Goldman, directeur de la Star Academy revenu sous les spotlights avec succès après quatorze ans d'absence. Sa soeur aînée a également fait parler d'elle cette année : la psychologue Caroline Goldman.

Caroline Goldman est l'aînée de la superstar de la chanson française âgée de 70 ans. Elle la première des trois enfants - viendront Michael puis Nina, pédiatre - que le chanteur a eus avec la psychologue Catherine Morlet qu'il a épousée en 1975. Jean-Jacques Goldman est divorcé depuis 1997 et s'est remarié avec Nathalie Thu Huong-Lagier, de trente ans sa cadette, agrégée et docteure en mathématiques. Ils ont trois filles, Maya (2004), Kimi (2005) et Rose (2007).

Les fans de l'émission Les Maternelles l'avaient certainement déjà croisée sur le plateau du show pour parents. En effet, Caroline Goldman est une psychologue renommée. Docteur en psychologie clinique de l'enfant, elle anime également un podcast qui fait fureur sur les plateformes d'écoute. Pourtant, à l'inverse de son illustre et populaire père, elle est loin de faire l'unanimité dans son travail.

Partis pris et polémiques

En intervenant sur France Inter dans l'émission Sous le soleil de Platon, Caroline Goldman a voulu donner des conseils aux parents qui se trouvent débordés par les préceptes de l'éducation bienveillante et a alors jeté un pavé dans la mare. Mère de quatre enfants de 7, 11, 13 et 17 ans, et détentrice de plusieurs diplômes dans le domaine, elle peut se targuer d'une expertise solide. Cependant, ses partis pris sur l'éducation des enfants font polémique sur les réseaux sociaux et ses critiques vers deux figures de proue de la parentalité positive, Isabelle Filliozat et Catherine Gueguen, lui valent de nombreuses attaques. A tel point qu'elle a été interviewée par Le Parisien pour clarifier sa pensée.

Voulant assumer ses positions et revendiquant les bénéfices des punitions et des limites strictes, elle prône l'importance du cadre et regrette d'être considérée comme une "Mère Fouettarde réac". Une consoeur psy anonyme s'était alors demandé quel genre d'éducation et père elle avait pu avoir. Ce à quoi Caroline Goldman a répondu : "Je n'ai pas été punie quand j'étais petite. J'étais même très dure avec mon frère cadet [Michael de la Star Ac]." En adoptant une position clivante, l'aînée de la star ne craint pas de faire des vagues et veut faire exister le débat.