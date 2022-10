Jean-Jacques Goldman : Sa fille Caroline victime de "violences éducatives" ? Elle réagit cash

Superstar de la chanson française, Jean-Jacques Goldman a réussi à bâtir sa carrière en préservant les siens, lui qui est père de six enfants, menant une vie discrète auprès de sa première femme Catherine Morlet, puis de son actuelle épouse Nathalie. Deux de ses enfants sont quant à eux sous les lumières de tous les projecteurs aujourd'hui : son fils Michael qui est le directeur de la nouvelle saison de la Star Academy, mais également son aînée Caroline, psychologue dont les partis pris sur l'éducation des enfants font polémique. Elle s'exprime dans Le Parisien, l'occasion de remettre les pendules à l'heure, notamment sur ses liens avec son illustre papa et son petit frère.

Caroline Goldman (46 ans) a signé un podcast devenu en quelques mois l'un des plus écoutés de France, d'après le classement de Podtail, précise Le Parisien. Celle qui a suivi la même voie que sa mère psychologue Catherine Morlet est une personnalité bien connue dans son domaine, intervenant dans l'émission Les Maternelles et entendue sur les ondes de France Inter. Une notoriété qui lui vaut aussi de nombreuses attaques, puisque la spécialiste s'insurge contre les préceptes de l'éducation dite positive et bienveillante, visant ses deux figures de proue Isabelle Filliozat et Catherine Gueguen.

Voulant assumer ses positions et revendiquant les bénéfices du Time Out - la mise à l'écart d'un enfant en pleine colère, méthode que le Conseil de l'Europe a choisi de ne plus prôner -, elle regrette d'être considérée comme une "Mère Fouettarde réac". Cependant, elle garde ses positions, lasse de voir des enfants et parents en souffrance dans son cabinet, voyant l'intérêt de "rétablir des limites éducatives" et déconstruire les théories à la mode d'enfants à "haut potentiel intellectuel" (HPI) ou avec des "troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité" (TDAH).

Quel père était le sien, Jean-Jacques Goldman ?

Si Caroline Goldman revendique son expérience en tant que docteur en psychologie, elle est aussi maman de quatre enfants de 7, 11, 13 et 17 ans. Prenant de plus en plus la parole publiquement, elle fait face à d'innombrables attaques qui visent également Jean-Jacques Goldman. Une psy contactée par Le Parisien et qui a voulu garder l'anonymat suggère que les violences éducatives qu'elle défend, elle les a "sans doute vécues quand elle était jeune". Ce à quoi l'intéressée répond que son père, le célèbre et très discret Jean-Jacques Goldman, était loin d'être un tyran : "Je n'ai pas été punie quand j'étais petite. J'étais même très dure avec mon frère cadet [Michael de la Star Ac]."

Dans Télé-Loisirs, Caroline Goldman s'était exprimée à propos de son petit frère dans la lumière en raison de son nouveau poste sur TF1 (directeur de la Star Academy). Elle avait notamment parlé de la notion de célébrité dans leur famille : "Cette dimension n'a jamais eu la moindre place dans nos valeurs familiales. Elle n'avait aucune importance pour nos parents, grands-parents, oncles et tantes et n'a donc jamais réellement eu d'impact (positif ou négatif) sur nous, enfants."